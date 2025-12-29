雪霸積雪逾20公分 兩名山友疑失溫亡 1原因直升機也難救援

我的頻道

記者范榮達／苗栗29日電
冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。(圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供)
冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。(圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供)

冷氣團來襲，雪霸國家公園桃山主峰昨積雪逾20公分，轄區內匹匹達山、博可爾草原先後傳出2名山友疑因失溫喪命。由於步道積雪結冰，並夾雜雨水，直升機無法吊掛，苗栗、台中消防人員持續派員上山搜救，預計今天才會接觸到。

雪霸國家公園管理處指出，園區發生2起疑因失溫的不幸山難事件。其中，雪山西稜縱走路線重要據點匹匹達山山友營區，1名林姓山友12月26日下午3時半失溫昏迷，1行6人隊伍請求救援。苗栗縣消防局表示，山區大雨直升機無法吊掛，雪管處與苗消進駐西勢山林道，昨共動員10人持續救援，預計今天才會接觸到林姓山友。

此外，另一個5人登山隊伍，27日攀登至雪山西峰東南側博可爾草原時，田姓山友同樣因失溫失去生命跡象，台中市消防局申請直升機救援，同樣受限天氣不佳無法起飛，5名警消先上山馳援。

雪管處指出，雪季登山不只裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險大幅升高。山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，勿勉強前行。

雪管處也提醒，山區部分路段通訊不良，登山務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載使用「國家公園登山App」，完成入園與報平安機制。

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06

