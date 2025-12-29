雪霸積雪逾20公分 兩名山友疑失溫亡 1原因直升機也難救援

冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。(圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供)

冷氣團來襲，雪霸國家公園桃山主峰昨積雪逾20公分，轄區內匹匹達山、博可爾草原先後傳出2名山友疑因失溫喪命。由於步道積雪結冰，並夾雜雨水，直升機無法吊掛，苗栗、台中消防人員持續派員上山搜救，預計今天才會接觸到。

雪霸國家公園管理處指出，園區發生2起疑因失溫的不幸山難事件。其中，雪山西稜縱走路線重要據點匹匹達山山友營區，1名林姓山友12月26日下午3時半失溫昏迷，1行6人隊伍請求救援。苗栗縣消防局表示，山區大雨直升機無法吊掛，雪管處與苗消進駐西勢山林道，昨共動員10人持續救援，預計今天才會接觸到林姓山友。

此外，另一個5人登山隊伍，27日攀登至雪山西峰東南側博可爾草原時，田姓山友同樣因失溫失去生命跡象，台中市消防局申請直升機救援，同樣受限天氣不佳無法起飛，5名警消先上山馳援。

雪管處指出，雪季登山不只裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險大幅升高。山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，勿勉強前行。

雪管處也提醒，山區部分路段通訊不良，登山務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載使用「國家公園登山App 」，完成入園與報平安機制。