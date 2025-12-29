台灣公費癌篩納「胃癌」估每年60萬人受惠 終身1次除菌治療

我的頻道

記者廖靜清／台北29日電
國健署將於2026年起將胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測納入成人癌篩項目，估每年逾60萬人接受篩檢。(本報資料照片)

胃癌長年居國人10大癌症死因排行，每年新增4000人，死亡人數超過2000，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於2026年起將「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌篩檢納入公費癌篩，對象為45至74歲，終身一次，估每年受檢人數逾60萬。

據統計，成年人幽門桿菌感染率約在30%至50之間，推算全台近600萬人被感染，原鄉、偏遠地區感染比率更高，達60%以上。台大公衛學院教授陳秀熙表示，這與飲食習慣、衛生條件等因素息息相關，家庭成員之間容易相互感染。

「檢測幽門螺旋桿菌，並不複雜，但可遠離胃癌威脅。」陳秀熙說，糞便抗原檢測法的準確度高，適合用於大規模篩檢及除菌後的追蹤。建議在同一次糞便採檢的過程中，同時檢測幽門桿菌抗原、糞便潛血，等於同時篩檢胃癌、大腸癌，提高篩檢效率。

台大醫院與彰化縣衛生局試辦10年胃癌、大腸癌二合一篩檢模式，除了提升篩檢率，更降低近三成胃癌發生率、大腸癌死亡率。陳秀熙指出，明年起，二合一篩檢將擴大至全國，民眾至癌篩檢查處領取糞便檢測套組，依指示做完採樣，再送回即可。

國健署2024年8月起，於9個縣市試辦終身一次「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌，隔年擴大為17個縣市，累計2024年8月至今年10月底，共有1萬人接受胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，其中1500人檢測結果異常（陽性），進一步轉介至醫療院所接受除菌治療，只需兩周，除菌率達97%，即可遠離胃癌威脅。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任羅景全表示，感染幽門桿菌，將增加胃潰瘍、胃癌等風險，過去健保規定，幽門桿菌感染者需合併胃潰瘍，才能獲得給付藥物。現在只要驗出感染，即可用藥。國健署推出胃癌篩檢，45歲以上民眾即可接受公費幽門桿菌檢測，檢測為陽性也可公費除菌治療，早期預防，阻斷胃癌發生。

流行病學統計，一成胃癌個案為家族性聚集，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，超過三名成員罹癌，除了基因遺傳，致癌原因與生活飲食習慣有關。幽門螺旋桿菌容易在家庭成員間相互傳播，一旦感染，同住家人也需接受檢查，並使用公筷母匙。在治療上，除菌治療僅需兩周，逾九成可以成功根除，「一生一次除菌治療，可大幅降低罹癌風險」。

