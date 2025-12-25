我的頻道

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

黑白集／三個破碎家庭的眼淚與寬容

張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，檢方23日相驗遺體，張的父母鞠躬並下跪道歉。(記者曾學仁／攝影)
同一天，三個破碎家庭的父母親同樣心碎，也同樣讓人揪心和糾結。

新北校園割頸案二審宣判，受害楊姓國中生的父親哭到全身顫抖，痛訴北捷隨機殺人案是縱容暴力犯罪的警訊。北捷隨機殺人案凶嫌張文的父母親，則公開鞠躬、下跪，向社會及傷亡者道歉。阻止張文犯行而犧牲的余家昶，其八旬老母親痛苦悲泣，卻說不怨張文，希望外界不要再去指責張文的父母。

楊父哭吼被司法打得遍體鱗傷；加害少年在法律保護下，沒有歉意，服刑四年就可假釋，甚至揚言出獄後報復。難怪楊父相信，北捷隨機殺人事件不是偶然，過度縱容暴力犯罪，是把社會推向更深的不安全。

余母遽失愛子，卻已放下仇恨，並說張文應該是心裡有承受某些壓力；余母懇求社會大眾不要再去指責他的父母親，並祝福他的父母親放下，能夠平安過日子。余母還提醒大家，平常外出就要提高警覺、多注意。一位平凡的老母親，有著不平凡的胸襟，母子都讓人尊敬與不捨。

余母呼籲不要指責張文父母，是寬容；楊父則痛陳縱容暴力犯罪不是寬容。兩人其實沒有衝突，更重要的，兩人都提到社會不安全。余母說，社會變得不安全，希望政府要有所作為才能給外界一個交代。正因寬容，老母親的叮嚀，更顯沉重。社會不安全，政府不能只想推銷小橘書。

