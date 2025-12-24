我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

張嫌孤狼作案 生活靠母資助 2年啃老82萬

記者廖炳棋╱台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北捷隨機殺人事件案發現場堆滿民眾悼念的鮮花，警方23日也加派警力巡查。(記者季相儒／攝影)
北捷隨機殺人事件案發現場堆滿民眾悼念的鮮花，警方23日也加派警力巡查。(記者季相儒／攝影)

警方調查隨機殺人案兇嫌張文，前年8月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供82萬元(台幣，下同，約2.6萬美元)資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年4月起上網購買刀具，當時疑已有犯意，今年10月起制訂計畫，但沒逃脫或攻擊其他地點的內容，幾可確認是「孤狼」犯案。

據了解，張文父親是新竹科學園區工程師，母親是傳統產業會計，哥哥在高雄市擔任工程師，父母已退休，偶爾操作股票、外匯等投資，家境小康單純。

警方清查張文名下4個金融帳戶，他大多使用中華郵政帳戶，購物、支付房租或接受母親資助，剩下39元；台灣銀行帳戶在開戶時存下7000元，幾乎沒動用，其餘兩個帳戶不是沒錢就是僅剩零錢，無頻繁使用紀錄。

據調查，張文有時未繳停車費或驗車費，張母收到「催費單」心疼兒子沒錢，前年起每季匯款約3萬元，偶有較大額匯款，包括前年3月匯45萬元、去年12月30日至今年1月2日共匯10萬元，總計資助82萬元。

警方調閱張文即時通訊軟體與手機通聯，發現他幾乎沒有朋友，也沒女友，平時不與人聯繫，與母親也沒對話，只有傳房租匯款紀錄的截圖給房東。

警方清查張文犯罪工具及購物紀錄，去年4月開始買刀具，研判當時已有隨機攻擊想法，經查至犯案前共在蝦皮購物購買3把長刀、煤油、工業酒精、磨刀器，於露天拍賣購買10把短刀、24瓶煙霧彈。

根據查扣電腦等資料，警方查出張文今年10月開始將攻擊想法落實到計畫，截圖條通、北車、南西商圈地圖，條列時間及攻擊作為，沒有逃脫計畫，也沒有北車、南西以外的攻擊地點。

警方溯源張文網路瀏覽足跡，他大量搜尋台北捷運隨機殺人案兇手鄭捷事蹟，判斷是鄭捷崇拜者及模仿犯，不過犯案動機仍待釐清。

此外，張文的空軍志願役同梯弟兄透露，張文在軍中人緣差常鬧事，2022年2月疑「故意酒駕」遭逮，同年3月勒退，當年酒駕的酒測值高達0.47毫克，因認罪且無前科，桃檢予以緩起訴1年處分，支付國庫5萬元。

酒駕 華郵 退休

上一則

機車族滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

下一則

鄭文燦律師控檢洗筆錄、合成證詞 檢：提示證據是幫助回憶

延伸閱讀

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍
網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子

網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子
張文隨機殺人前戶頭剩39元 住處如軍火庫 收支疑點多

張文隨機殺人前戶頭剩39元 住處如軍火庫 收支疑點多

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍