網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子

立法院內政委員會22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。(記者潘俊宏／攝影)

北市隨機殺人案震驚社會，內政部 定調，此案是隨機襲擊事件，而非恐怖攻擊；內政部長劉世芳說，到目前為止，此案跟國外或境外較無關，唯一有關的是網路出現模仿犯，「台灣全民安全指引（小橘書）」將更新納入應對暴力事件。立法院內政委員會昨提案，要求相關部會一個月內提出改善方案。

立法院內政委員會昨天邀請部會首長專案報告「社會治安維護之檢討與精進」，對於網傳兇嫌張文媽媽是陸配，隨機殺人恐是「第五縱隊」，劉世芳說，到目前為止，評估與國外或境外較無關，也與陸配沒關係，網路謠言應適可而止；警政署長張榮興指出，造謠會使民眾恐慌，將依法處理造謠稱第五縱隊、陸配之子等言論。

國民黨 指出，社會仍在哀痛之際，民進黨 人士竟急著帶風向，影射歹徒是「第五縱隊」，進行政治操作，綠營側翼跟青鳥也立即傾巢而出，製造社會恐慌。

國民黨批評，民進黨立委參選人林志潔公然影射，此案不是隨機殺人，比較像「第五縱隊」，青鳥接著廣傳歹徒張文為陸配子女或具有陸籍。青鳥、側翼持續造謠，稱台北市府「毫無作為」、警方不作為，恐嚇治安失控。事實是，歹徒預謀犯案、故布疑陣，警方火速圍捕追緝。北市府第一時間即成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，跨局處啟動應變，全面強化警戒及維安，並提供撫卹、醫療、法律、心理諮商等協助。

國民黨表示，面對重大公安事件，惡意猜疑及帶風向，都是造成社會恐慌的元兇，請民進黨約束黨公職及青鳥，停止冷血造謠，不要以消費悲劇作為政治操作，請回歸理性查證與制度檢討，讓社會恢復平靜與安寧。

立委也關注小橘書是否納入重大暴力危安事件指引？劉世芳說，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入小橘書，下次更新版時會放入；過去城鎮韌性演習等，演練大量群眾疏散撤離時多採桌上兵推，下次演習將納入無腳本式、牽涉事實案件，小橘書若獲支持，明年會再出新版。

內政委員會昨也通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢討與改善方案，包括應對多點移動式無差別攻擊、檢討三鐵及機場危安通報，跨部會也應研議網路暴力與模仿效應預警系統。