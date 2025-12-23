我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子

記者黃婉婷、鄭媁／台北23日電
立法院內政委員會22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。(記者潘俊宏／攝影)
立法院內政委員會22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。(記者潘俊宏／攝影)

北市隨機殺人案震驚社會，內政部定調，此案是隨機襲擊事件，而非恐怖攻擊；內政部長劉世芳說，到目前為止，此案跟國外或境外較無關，唯一有關的是網路出現模仿犯，「台灣全民安全指引（小橘書）」將更新納入應對暴力事件。立法院內政委員會昨提案，要求相關部會一個月內提出改善方案。

立法院內政委員會昨天邀請部會首長專案報告「社會治安維護之檢討與精進」，對於網傳兇嫌張文媽媽是陸配，隨機殺人恐是「第五縱隊」，劉世芳說，到目前為止，評估與國外或境外較無關，也與陸配沒關係，網路謠言應適可而止；警政署長張榮興指出，造謠會使民眾恐慌，將依法處理造謠稱第五縱隊、陸配之子等言論。

國民黨指出，社會仍在哀痛之際，民進黨人士竟急著帶風向，影射歹徒是「第五縱隊」，進行政治操作，綠營側翼跟青鳥也立即傾巢而出，製造社會恐慌。

國民黨批評，民進黨立委參選人林志潔公然影射，此案不是隨機殺人，比較像「第五縱隊」，青鳥接著廣傳歹徒張文為陸配子女或具有陸籍。青鳥、側翼持續造謠，稱台北市府「毫無作為」、警方不作為，恐嚇治安失控。事實是，歹徒預謀犯案、故布疑陣，警方火速圍捕追緝。北市府第一時間即成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，跨局處啟動應變，全面強化警戒及維安，並提供撫卹、醫療、法律、心理諮商等協助。

國民黨表示，面對重大公安事件，惡意猜疑及帶風向，都是造成社會恐慌的元兇，請民進黨約束黨公職及青鳥，停止冷血造謠，不要以消費悲劇作為政治操作，請回歸理性查證與制度檢討，讓社會恢復平靜與安寧。

立委也關注小橘書是否納入重大暴力危安事件指引？劉世芳說，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入小橘書，下次更新版時會放入；過去城鎮韌性演習等，演練大量群眾疏散撤離時多採桌上兵推，下次演習將納入無腳本式、牽涉事實案件，小橘書若獲支持，明年會再出新版。

內政委員會昨也通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢討與改善方案，包括應對多點移動式無差別攻擊、檢討三鐵及機場危安通報，跨部會也應研議網路暴力與模仿效應預警系統。

國民黨 內政部 民進黨

上一則

獻花不斷…余家昶曾說「遇到鄭捷會制止」友嘆：真的兌現

下一則

政院遞出橄欖枝 中選會委員納藍白推薦人 主委提名游盈隆

延伸閱讀

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流
隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流
追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬

追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬
北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心

北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者