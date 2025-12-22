台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主

不少年輕人選擇跑外送兼差，多一份收入。(記者葉信菉／攝影)

多項調查顯示，上班族兼職意願高漲，愈是年輕，兼差計畫比率愈高，換句話說，「斜槓」、「複業」、「多元就業」、「遊牧工作」 等打帶跑的工作樣態，已成年輕世代新就業趨勢，就業專家表示，如果雇主未能同步跟上腳步，缺工就不會只是暫時狀態，將成為永遠的噩夢。

全台最大獨立打工平台「打工趣」針對應屆畢業生與工作一到三年的社會新鮮人調查，結果近5成同時擁有正職與兼職，另有42%表示有意願嘗試，逾九成社會新鮮人正在或計畫打工兼職，每月兼差收入中位數近1.5萬元台幣(約470美元)。「打工趣」認為，兼職斜槓已從「個人選擇」轉變為「職場新常態」，背後源於薪資不足和對單一職涯的焦慮，希望能透過多元發展來增加收入與探索更多可能性。

「打工趣」執行長林偉立指出，可預見未來職場會分成三種員工，一種是目標朝向公司領導者，向上升遷的員工；另一種升遷無望或拒絕升遷，以兼職增加收入，甚至會有人退出正職，同時做兩到三份兼差。還有一種是想創業的人，這種人可能也混在前兩者之中。

林偉立表示，企業缺工問題愈來愈嚴重，人資如何取得、運用彈性人力會是公司的競爭策略一環；此外，職場管理模式也要與時俱進，他表示，企業如果沒有能力提高薪資，或許可提供更多正面氛圍，讓員工精神上認為是快樂工作環境；其二，設計部分工時或更彈性工時，例如更多年假、特休，甚至周休三日，都很有吸引力。

台灣人力資本公司執行長晉麗明分析，5年級、6年級生對企業忠誠的理由是社會沒有太多發展機會，雇主則需要仰賴足夠的人力，勞雇取得平衡，讓員工能一輩子在公司安身立命，完成結婚生子買房人生發展，但現在年輕人面對的是工作不永續、高房價 、高物價、低薪，工作價值觀自然也改變。

「年輕人兼職斜槓，本質是沉痛的，背後是對工作的不安全感。」晉麗明表示，年紀較大的管理階層應該更深層同理年輕人面對環境變局的不安全感，現在年輕人真的比過去辛苦。

晉麗明指出，新世代已經隨著環境變化往前跑，即使是壯世代或年長者，也開始認同工作應與生活平衡，他相信世代之間的衝撞正在聚焦，彼此異中求同，否則雙方鴻溝愈來愈大，留不住員工，就是雙輸。