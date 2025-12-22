認知退化怕丟飯碗 台年輕型失智者變黑數 恐錯失黃金治療期

全國約1萬2000多名年輕型失智症患者，如何透過職務改造，保有工作權，持續在職場服務，成為長照3.0的重要項目；示意圖。(本報資料照片)

50歲林小姐在清潔公司任職多年，二年前頻出異狀，常忘記負責哪些樓層、上班時間不在崗位，主管覺得不對勁，求助台灣失智症 協會介入輔導。起初她排斥會談，直說「我沒問題，為什麼要找人約談」，幾次協談後，公司調整職務項目，迄今仍保有工作。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智症仍是許多職場的隱性問題，大部分患者清楚意識自身認知退化，但擔心主管、雇主知道自己狀況，飯碗不保，而隱瞞病情，直到同事發覺異狀，大多已錯失黃金治療期，還可能深陷職安風險。

以陳小姐為例，原本動作俐落，表現優異，但兩年前常陷入恍神狀態，同事抱怨她偷懶，所幸主管肯定她過往工作態度，且考量其年紀，及需養家活口，而伸出援手，委請台灣失智症協會協助評估，幫忙就醫；確診後，給予數個月輔導，公司調整其職務內容，簡化工作流程，讓她繼續待在職場，持續賺錢，並維持與人互動。

近兩年來，政府推廣失智政策2.0，針對失智者所提供就業服務，輕度失智患者可申請「職務再設計」，透過個管師、職能治療師評估，調整工作職務，讓患者延續職場生活，但每年實際輔導個案累積僅二位數，有待加強，以2025年為例，截至6月底協助在職失智者9人穩定就業，另提供40名失業的失智者找到新工作。

長照 3.0將於明年上路，衛福部擴大服務對象，納入50歲以下年輕型失智者、青壯年中風 失能等個案。陳筠靜指出，年輕型失智就業服務計畫立意良善，但更重要的是企業的接納與包容，將失智症議題納入公司員工教育訓練，在員工手冊詳列如何求助，並確保其工作權。

陳筠靜強調，唯有企業具體實踐失智友善職場，營造「無懼員工失智」工作氛圍，員工才能放心告知病情，回報工作上遇到哪些困難。