「最低安全標準」出海 海鯤號外籍顧問不敢上船？ 台船喊告

國造海鯤潛艦進行第四次海測，台船加緊進度趕工，ㄧ直在外海測試各項設備直到傍晚才返港，整整在海上超過八小時，也突破以往的海測紀錄。（記者劉學聖／攝影）

媒體報導潛艦國造原型艦海鯤號海上測試期間，海軍要求台船「以最低安全標準」出海，導致各國監造、技協不敢上船。台船指出，與事實完全不符，各階段海測均按測試項目綜合考量空間限制、專業分工，完成規劃共同海試及調校。

網路媒體「鏡報」報導，潛艦國造原型艦海鯤號（舷號711）目前已完成5次海上測試，因海軍不理海測最高安全標準，要求台船公司「以最低安全標準」進行海上測試，導致包括來自美、英等國的監造、技協、顧問等外籍人員，一度不敢上船，至今包括洛馬、雷神、L3 Harris等美商仍未搭上海鯤艦出海。

對此海軍與台船都強烈否認，台船並宣稱，已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

海軍司令部強調，「以最低安全標準執行海測」說法與事實不符，各階段海測外籍監造技協及裝備廠家均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，並無拒絕上船情事。台船則說，原型艦海上測試，均依既定程序與安全規範，絕非「以最低安全標準」。

爆料指出，海軍司令部不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，因此包括美、英等國的監造、技協，及海軍花錢聘任的英國 BMT技術顧問都不敢上船出海，只能靠台船及海軍256戰隊接艦官兵負責海測任務。

據鏡報報導，海鯤艦在泊港測試時即發生液壓系統出現問題，外國廠商花40個月仍無法搞定，但當初海軍司令部為趕在五二○賴總統就職周年之前執行「政治性出海」的海上測試，一再催促台船提前執行海測，台船最後被逼在柴電主機未完成併聯情況，第一次出海完全以電瓶電力，所以僅2小時即返航；第二次出海發生尾舵液壓失效，必須官兵手動操舵。

報導引述爆料人士說法，國外監造、技協都知道海鯤號液壓問題，因此第一、二次海測，外國人都不敢上船出海。