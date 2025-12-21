我的頻道

冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

布朗槍擊／Reddit變「社群偵探社」網友貼文成破案關鍵

北捷隨機殺人案蔣萬安代傷者找救命恩人 就是台大父女檔急診醫師

記者廖靜清／台北即時報導
台北市政府團隊經查訪後，成功尋獲無名英雄，確認是來自台大醫院的顏瑞昇「父女檔」。（記者廖靜清／攝影）
台北捷運發生隨機殺人事件，造成4人死亡11人受傷。台北市長蔣萬安21日下午前往探視台大醫院，代替一名北捷案黃姓傷者尋找恩人，蔣萬安表示，他的恩人就是曾任台大醫院急診醫學部主治顏瑞昇、顏均蓉，兩位醫師是父女檔。

目前就在聯合醫院中興院區接受治療的黃姓傷者說，「就是兩位急診醫師救治，我才能撿回一命。」市長蔣萬安特別前往台大醫院表揚兩位醫師。

蔣萬安指出，12月19日發生不幸的攻擊事件，市府團隊一一探訪傷者，其中還在休養的黃小姐，特別強調在事發當下，就有專業的醫師給予搶救、包紮、安撫情緒，以及在現場協助檢傷分類，以及指揮調度，發揮完全專業醫師救人的精神，特別囑託一定要找到現場這二位醫師，代轉感謝之意。

市府團隊經查訪後，成功尋獲無名英雄，確認是來自台大醫院的父女檔醫師顏瑞昇、顏均蓉。蔣萬安說，事發當下，顏醫師父女兩人透過專業以及經驗，發揮救人天職。透過溫馨救人事蹟，讓大眾了解，這個社會還是有溫暖、有溫度、有正向的力量，也希望能盡快帶領所有民眾走出陰霾。

在急救領域任職逾30年的顏瑞昇表示，目前已屆退休。事發當天，父女約好晚上7點在中山站的餐廳吃飯，一出捷運站發現怎麼那麼多救護車，直接爆發「急診魂」，並沒想到有太多可能的危險，趕快到對街去幫忙傷者的評估跟處理，以及整個現場的處置。

顏瑞昇說，現場雖然充滿恐懼、不安、混亂，但其實現場還有很多熱心的民眾在協助，他與女兒只是剛好盡專業的能力，伸出援手幫忙。當下整個緊急醫療網也有適當安排，包括救護技術員的包紮、止血等處置都非常得宜，警察也在現場維安，整個情況沒有繼續惡化擴散。

顏瑞昇指出，在急診室看過許多大場面，事發時對中山站的隨機攻擊並沒有太恐懼，只想著趕快救人。而救護車的調度還有各醫院的急診安排，也顯現台灣的急診醫療已經很有制度，可以在短時間內處理重大事件，都有賴快速診斷能力、團隊協作、緊急應變流程。

近日，各相關單位已經啟動「心理支持方案」，提供諮商服務。顏瑞昇說，身為醫師，救人是天職，在當下處理完傷患救治後，就回歸到正常的生活。希望所有市民、所有民眾，包括傷者，也都能盡快走過這件事，然後回到日常生活。「期盼逝者安息、傷者早日康復出院，大家要對社會有信心。」

曾任台大醫院急診醫學部主治醫師的顏瑞昇表示，醫師救人是天職，剛好伸出援手。（記者...
