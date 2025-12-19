我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

台灣勞保撥補…立院初審通過 中央最終支付責任法制化

記者李柏澔／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了讓勞工安心，立法院衛環委員會18日審議通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，首度將政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。(記者黃仲明／攝影)
為了讓勞工安心，立法院衛環委員會18日審議通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，首度將政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。(記者黃仲明／攝影)

勞保入不敷出多年，隨著少子及高齡化，勞保破產議題一直是各界關注重點，在朝野立委高度共識下，立法院衛環委員會昨審議通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，首度將政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，也明定中央政府應有適當經費撥入或補助，且至少每三年檢討財務，最快預計今年底前可拚三讀。

勞動部長洪申翰表示，近年透過預算撥補勞保基金已逾5000億元(台幣，下同)，如中央政府財政許可，希望還能爭取更多撥補金額。至於勞保最高投保薪資已多年沒有調整，是否也會考慮調整？洪申翰則說，這要從整體勞保財務來綜合審慎評估。

根據最新勞保精算報告，因政府連年撥補、投資效益大好，勞保基金用罄大限自2028年延至2031年，但潛藏負債卻增加至13.23兆元台幣，這也讓勞保破產危機受到關注，儘管政府多年來採取撥補方式，且承諾一定會負最終給付責任，不過包括勞團、民代都多次呼籲，政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。

行政院會今年11月20日通過勞動部擬具的勞工保險條例部分條文修正草案，修正重點包含由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且應至少每三年檢討勞保財務。

立院社福環委員會昨審查勞工保險條例第66條、第69條修正草案。立委郭國文等人提案建議，勞保基金財源包含中央政府編列預算撥補或指定財源撥入，後在朝野討論與共識下，第66條增訂其財源包含其他財源挹注及相關收入，等同給未來的其他財源保留空間。

至於第69條修正，將中央政府負最後支付責任法制化，朝野立委有著高度共識，因此順利照案通過。

此外，本次修正也增訂勞保保費、滯納金排除債務免責等條文，要求保費與滯納金欠費逾五年，仍需繳清並提出扣繳證明，勞保局才能依規定給付。而修正條文也另增訂，申請勞工貸款者得檢具保險人出具證明文件，並可在金融機構開立專戶，專供存入貸款本金，且不得作為抵銷、扣押或強制執行標的。

本次審查也通過由立委廖偉翔、王正旭等人所提兩項附帶決議，包含要求勞動部向行政院積極爭取，以不低於過去年度的撥補金額續編預算挹注勞保基金；另是要求勞動部秉持保障勞工生活、促進社會安定、確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定之政策。

洪申翰表示，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營。

保險 保費 貸款

上一則

「大象轉身要慢慢轉」台不動產集中度管理 央行有條件放寬

下一則

2026拚連任？高虹安：先拜會藍、白黨主席再說

延伸閱讀

台全體在野立委明立院議場前開記者會 提案彈劾賴清德

台全體在野立委明立院議場前開記者會 提案彈劾賴清德
公視第八屆董監事候選人 朱宗慶入列 胡元輝未獲提名

公視第八屆董監事候選人 朱宗慶入列 胡元輝未獲提名
高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」

高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」
無懼倒閣 藍白須破釜沉舟

無懼倒閣 藍白須破釜沉舟

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25
民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片）

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

2025-12-18 03:00
台灣雷虎公司的無人機。美聯社

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進

2025-12-17 09:45

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里