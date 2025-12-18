我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

留言感謝黃偉哲閃辭5天後 南市前消防局長李明峯血濺旅館

記者袁志豪、萬于甄／台南18日電
台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，17日晚間傳出李在汽車旅館負傷，所幸並無生命危險。（本報資料照片）
台南市前消防局長李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群，引發外界討論；昨天晚間傳出李在汽車旅館受傷，消防隊獲報後前往將他緊急送醫，所幸並無生命危險。

消防局說明，昨天晚間7時許，接獲南區大同路二段一間商旅有報案受傷案件，救護人員回報，傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

據了解，李明峯昨中午與友人餐敘小酌後到汽車旅館休息時，不慎劃傷手臂，因事前有與家人約定接送時間，但逾時未見人；房務人員開門發現他倒臥在內，趕緊打電話叫救護車送醫，所幸人意識清楚。

李明峯是中央警察大學（第47期）消防學系大學、義守大學管理研究所碩士畢業。台南縣市合併以來，李擔任消防局長至今年12月已長達15年，是六都任職最長的消防局長，歷任賴清德、黃偉哲兩任市長。

據指出，11日晚間李明峯還在消防局內開會，12日凌晨卻在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群；市府表示，李明峯因個人家庭因素，向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

請辭案獲准於12日即日生效，新任局長就職典禮前天在市政會議舉行，新任局長楊宗林宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人；黃偉哲表示，李明峯前局長長年堅守第一線，帶領團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南，市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其多年來對消防工作的投入。

