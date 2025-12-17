辱罵腦袋裝大便、逼深蹲 衛福部5主管職場霸凌遭彈劾

我的頻道

台灣新聞組／台北17日電
衛福部所屬五名簡任主管涉及職場霸凌事件遭到彈劾。（記者蘇健忠／攝影）
衛福部所屬五名簡任主管涉及職場霸凌事件遭到彈劾。（記者蘇健忠／攝影）

衛福部多位主管涉職場霸凌，監察院昨公布，通過監察委員葉大華、王麗珍所提彈劾案，彈劾衛福部所屬五名簡任主管，並移送懲戒法院。監委另批，衛福部倉卒處理職場霸凌案，並未及早掌握及把關，因此通過糾正衛福部。

監委指出，這五名簡任主管涉有職權濫用，嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，例如，保護司前簡任視察林春燕常不合理退文、摔文，情緒失控痛罵下屬「腦袋裝大便」，並排擠特定同仁；長照司前專委王齡儀則是大聲咆哮、斥罵、羞辱或貶損人格之言語。

社工司簡任視察王燕琴則有不當濫用核稿職權，不當責備、怒罵；長照司長祝健芳於2020年就知情王齡儀情緒管控不佳，卻未能有效制止；衛福部主秘劉玉娟任職於健保署台北業務組長期間以長期貶抑、高壓權控等領導方式，致部屬感受壓力。錄音檔顯示，她曾對同仁提及「斷頭台、自殺、他殺」等失當字眼，並要求假日即時回應LINE訊息，造成同仁身心受創；長照司司長祝健芳則知情不報、放任下屬霸凌，甚至要求同仁在健康操休憩時間「共同深蹲」。

彈劾案審查決定書指出，該五名主管對部屬有不法侵害並涉及職場霸凌，致部屬受有嚴重身體及精神上痛苦，紛紛求去或就診身心科，侵害部屬權益外，更有損機關聲譽，違反「公務員服務法」等相關法令，嚴重違失明確，因此提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

另外，衛福部負責民眾健康照護及社福等，卻有九個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，倉卒處理這些職場霸凌案，問卷調查未將調離職人員納入，未落實清查、對涉案人職務監督失當，影響人員求助意願；早有職場霸凌陳情或員工求助，人事處卻未能及早掌握、把關及防範，致錯失處理契機，確有違失，因此通過糾正衛福部。

對於此起彈劾案，衛福部長石崇良表示，在收到監察院報告後，衛福部將按照規定秉公處理，有新事證不排除重啟調查，根據各項事證，盡快妥適處理，做到「毋枉毋縱、不冤枉任何人」，也不會錯放，所有相關人員都應要負起責任。

目前長照司長祝健芳仍留在現職，外界批評，衛福部處理不當。石崇良表示，將全面了解監察院的詳細報告內容，採取進一步作為，對於職場霸凌事件零容忍，該怎麼辦就怎麼辦。

報告提及，多名受害者曾透過專用申訴信箱投書，但當時人事處卻未立案處理。對此，石崇良表示，將請人事處重新檢討、改進部長信箱來信處理流程，並加以強化、優化。

