我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

中市前議長張宏年過世 他鉛中毒多年還曾遭綁架勒贖3億

記者余采瀅／台中17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市前議長張宏年（前）16日過世。（圖／張彥彤提供）
台中市前議長張宏年（前）16日過世。（圖／張彥彤提供）

台中市議會前議長張宏年，昨日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼都叫不醒，明顯死亡。張宏年多年前曾自費服用中藥粉，導致嚴重鉛中毒、腦部受損，近年身體健康不佳而深居簡出，昨傳出噩耗，令地方萬分不捨。

張宏年出身台中在地政治望族，叔公張啟仲是台中市地方派系「張派」領導人，其父親張光儀為前台中市議會副議長，為他奠定深厚政治基礎。張宏年早年投入政治，從基層議員開始服務，憑藉服務紮實與廣闊人脈，連任多屆市議員，並擔任台中市議會（省轄市）副議長，縣市合併後，更登上議長寶座，成為當時台中政壇中呼風喚雨的關鍵人物。

張宏年在中部政壇是響叮噹的人物，2001年遭薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，綁匪要求台幣3億元（約952萬美元）贖款，震驚大台中地區，家屬付出台幣3000萬元（約95萬美元）贖款，被綁3天後獲釋平安歸來。未料隔年，又遭自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，警方加強保護。

張宏年2018年因年事已高，交棒給兒子張彥彤，張彥彤參選第三屆台中市中區、西區選區市議員，以該區第一高票當選。2020年，張宏年全家長期自費服用盛唐中醫診所開立的含硃砂中藥粉，鉛、汞濃度超標，張宏年因嚴重鉛中毒住院，腦部受損約4成，身體不如以往，多年來臥病在床，鮮少出現在公開場合。

轄區警方昨上午接獲家屬報案，到場發現張宏年已失去生命跡象，警方報請刑事相驗，台中地檢署認為死因不明，已排定下周解剖釐清確切死因。

台中盛唐、九褔中醫2020年爆發使用硃砂、鉛丹釀250多人中毒，包括張宏年、張彥彤一家都受害。當時一審宣判後，張彥彤曾受訪提到，他自己因重金屬中毒後神經受傷，導致手抖已經成為常態，還會常常偏頭痛，晚上睡覺時莫名抽搐，造成睡眠品質很差。 

張彥彤當時也說，父親張宏年後期24小時都需要看護，生活完全無法自理，他認為雖然誤食的量沒有立刻致死，卻害他們一輩子都留下後遺症。

槍擊

上一則

財劃法「不副署」糟蹋國會 藍喊精準打擊反制賴皮巨嬰

下一則

辱罵腦袋裝大便、逼深蹲 衛福部5主管職場霸凌遭彈劾

延伸閱讀

年長者漸放棄閱讀 科學家：削弱對腦部健康益處

年長者漸放棄閱讀 科學家：削弱對腦部健康益處
「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃
每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點
希臘22歲男「漢堡一口塞」窒息2分鐘 腦部、腎臟全受損

希臘22歲男「漢堡一口塞」窒息2分鐘 腦部、腎臟全受損

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友