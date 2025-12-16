台大、馬偕醫院 明年起收據無紙化

我的頻道

記者沈能元、廖靜清／台北16日電
台大醫院宣布明年1月1日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。(本報資料照片)
為求環境永續，台大、馬偕等多家醫學中心從明年起，門診收費櫃檯將不主動提供紙本收據，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，協助列印。醫改會提醒，醫療院所應擬定可兼顧民眾知情權益與適法性等配套措施，民眾若有需求，院方需提供電子或紙本合格收據。

台大醫院發言人陳彥元說，今年各大醫院紛紛成立ESG推動委員會，積極推廣永續發展，減少列印收據，降低醫院資源耗用正是重點項目。以台大為例，每天門診量約1萬人次，如果做到無紙化，即可省下1萬張紙。此外，院方正檢視各項耗用資源，未來連檢驗、領藥都可做到單據無紙化，藉此減少碳排量。

新光醫院副院長洪子仁表示，繳交醫療費用的方式多元，包括手機支付、自動繳費機等，正評估於明年農曆年後，比照台大醫院，如果民眾沒有特別要求，將不再開立紙本收據。

台北榮總副院長李偉強說，該院患者多為年長者，看病後還是有拿收據的習慣，仍有著明顯的數位落差。目前該院廣設自助繳費機，民眾可以選擇是否列印收據，以符合法規及醫院ESG推動。

在ESG轉型上，長庚醫療體系腳步最先，該院行政中心執行長游進邦表示，自2018年開始，醫院「不主動」提供收據，民眾看病時，可以自行選擇要不要列印醫療收據，以林口長庚為例，每月約減少收據列印約20幾萬張。另導入各項智慧化系統，包括電子病歷（EMR）與無紙化作業，全面優化耗能化，做到節約，但效率不減。

游進邦指出，7年前推行這項措施時，擔心患者及家屬反彈，為此，多次與衛福部溝通執行流程，並於院內積極宣導，這才順利推展。醫療資料傳至雲端，已是全球趨勢，未來將與保險公司討論無紙化服務內容，希望可以減少列印收據。

亞東醫院副院長洪芳明指出，該院今年下半年開始不主動列印收據，據統計，目前約68%患者使用多元支付，可以選擇是否列印收據，另32%為臨櫃繳費，未來希望達到八成多元支付，更能減少列印繳費證明。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，政府揭示2025年淨零碳排政策，各醫療院積極檢視院內能源系統，推動無紙化作業。但民眾仍可主動索取醫療收據，醫院如不提供，將有違法之虞，可向該縣市衛生局檢舉。

醫改會執行長林雅惠呼籲，醫院應提供管道或平台，讓民眾核對相關醫療費用，以免爆發醫療糾紛時，患者家屬卻無收據等佐證，引發更多亂象。

台大 醫療費 保險

