我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

經濟不好？健康不佳？川普難題有些似曾相識

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時表示台語是太太教的宜蘭腔。（記者曾原信／攝影）
蔣萬安出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時表示台語是太太教的宜蘭腔。（記者曾原信／攝影）

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」節目播出後在網路上引起討論，不少人大讚蔣說台語相當親民、幽默，蔣14日出席活動也表示，自己講的是「宜蘭腔」，媒體問是不是身為宜蘭人太太教的，蔣表示，「當然啊！不然是誰？」

影片來源：超級夜總會 Super Night Club

綜藝節目「超級夜總會」日前前往萬華青山宮錄製限定場活動，邀請蔣萬安擔任嘉賓，蔣不僅大秀台語，更與主持人苗可麗一起合唱江蕙、施文彬的「傷心酒店」，穩健台風與歌聲，也獲得台下熱烈掌聲。

蔣萬安當天也在節目中大秀台語，直言岳父、岳母都是節目忠實粉絲，他的台語也是正統的「宜蘭腔」，不過過程中還是有些許卡詞。不過節目播出後不少網友給予正面平價，「比講國語親切多了」、「台語流利歌聲好聽」、「看到市長幽默的一面」、「宜蘭女婿讚」。

蔣14日出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時，被媒體問到是不是講正統宜蘭腔，先是大笑表示，「你們怎麼知道我講宜蘭腔」，被問到是不是太太教，他馬上表示「當然啊不然是誰？」

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」...
台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」，網友大讚蔣講台語更親民、幽默。（取材自「超級夜總會」YouTube）

蔣萬安

上一則

台國防部加嚴體位標準 高血壓、扁平足不再是閃兵理由

下一則

夏威夷JPMRC演習國際會餐 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

延伸閱讀

雙城論壇 蔣萬安將訪上海中山醫院、上海動物園看小貓熊

雙城論壇 蔣萬安將訪上海中山醫院、上海動物園看小貓熊
雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海

雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海
一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流
蔣萬安迎Nvidia 打造第2護國神山 拚北市成前10大AI城市

蔣萬安迎Nvidia 打造第2護國神山 拚北市成前10大AI城市

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲