男大生遊說網友拍「脫光光影片」少女爸怒告結果出爐

記者陳恩惠／桃園14日電
北市男大生2023年10月至12月間，頻頻遊說Instagram認識的少女網友拍裸體影片給他觀賞，後經少女父親發現提告，桃園地院依製造少年性影像罪判1年2月徒刑、緩刑3年付保護管束，支付公庫20萬元台幣；示意圖。(本報資料照片)
北市蘇姓男大生以Instagram帳號，連續三個月向未滿14歲女網友遊說，主動拍裸露身體及私密處影片供他觀賞，少女父親偶然驚見這些性影像，氣得提告，桃園地院審結，依製造少年性影像罪判1年2月徒刑、緩刑3年付保護管束，支付公庫20萬元(台幣，下同)，提供80小時公益勞務。

起訴指出，21歲蘇男明知女網友未滿14歲，仍基於拍攝少年性影像犯意，於2023年10月至12月間，透過社群軟體Instagram暱稱的帳號與少女網友聯繫，經詢問並取得少女同意後，由少女自行陸續拍攝裸露胸部、下體性影像，再傳送給蘇男觀看；案經少女父親報警處理。

蘇男於警詢、偵查及法院準備程序、審理程序時均坦承不諱，且經證人即被害人少女於警詢及偵查中、證人即告訴人少女父親於偵查中證述綦詳，並有警方扣案清單、數位證物勘查採證同意書、蘇男Instagram資料、帳號申請人等卷證，足認被告任意性自白確與事實相符，應堪採信。

審理時，合議庭根據蘇男與少女對話紀錄顯示，雖然被告傳送「那我要看你的奶」、「太久沒看了啦」、「我要看！拜託」、「能拍就多拍點」、「好久沒看了」等語，認為這些詞彙僅是單純請求或徵求，並未達到積極勸誘、介入或以好處利益引誘的「積極介入、加工」程度。

檢方原以刑期較重的「引誘使少年製造性影像罪」起訴，但法院審理後認為，被告行為屬於「告知後同意」的範疇 ，判定應依刑度較輕的「製造少年性影像罪」論處，因此依法變更起訴法條。

合議庭認為被告的犯行侵害兒童及少年身心健全發展，審酌被告犯後始終坦承犯行，雖未能與提告的少女父親達成和解，但被告已提出支票，表示願意賠償15萬元，展現積極悔過之意。

考量被告無前科紀錄，目前大學就學中，若立即入監服刑，可能導致人生發展中斷，且被告持續接受心理諮商矯正偏差觀念，年輕無前科，認為暫不執行刑罰較能促使悔過，於是宣告緩刑，同時裁定，沒收被告使用的手機及相關性影像檔案，防止再度流通。

