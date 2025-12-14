我的頻道

黑白集／事實查核機構 莫忘政府「倒廚餘」

黑白集
日經報導，臉書母公司Meta抽銀根，台灣事實查核中心恐將關門。示意圖。 (本報資料照片)
日媒報導Meta將抽銀根，台灣事實查核中心恐關門，也讓訊息查核的生態與實況，成為關注焦點。

Meta終止與事實查核機構合作，據稱是為避免與認定企業介入言論審查的川普政府衝突；不過，事實查核中心成立初始，就是為了避免與政府有利益糾葛，才會仰賴民間捐款，如今仍因Meta不願忤逆川普而遭波及。

社會資訊氾濫、假訊息流竄、詐騙有增無減，事實查核當然很重要，台灣也陸續成立幾個查核組織，並組成聯盟，進行國際合作。但鮮少有人意識到，某些事實查核也可能成為掩蓋失政、攻訐對手的大殺器。

慣於教訓媒體的川普政府，日前推出「媒體違規者」專區，設置「黑名單」與「恥辱排行榜」。而民進黨9月就宣示，府院黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了闢謠，更要主動出擊、分享政績、設定政治議程。

事實上，政府就是最有權與錢的資訊操控者。媒體報導遭政府否認，事後證實為真的例子屢見不鮮；甚至許多錯誤報導也往往源於政府刻意掩飾或官員釋放不明訊息，更遑論外界屢屢質疑政府將黑手伸進查核組織。

包括政府「倒廚餘」餵養側翼散播的假訊息在內，面對假訊息亂流，人民自然期盼，能有獨立的事實查核機構與之抗衡。查核組織若想靠民間捐款支撐運作，還有很大的努力空間。(轉載自聯合報)

