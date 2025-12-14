海測時液壓系統失效 海鯤遭爆靠人力操舵 海軍稱應變得當

我的頻道

記者李人岳／台北日14電
潛艦海鯤艦被爆料第二次海測時液壓系統全數失效，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。（本報資料照片）
台灣自製潛艦海鯤艦再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效，導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。海軍司令部表示，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。台船則說，各項缺失都逐次解決，現階段為了保密和加緊測試，對外界臆測將不再逐一回應。

外界批評，海鯤艦歷經將近半年的時間，完成五次海上測試。然而連續三周，海鯤艦接連被爆料「出海沒有船錨」、甚至「液壓全掛」得靠人工接力操舵等各式令人匪夷所思的狀況。國艦國造安全性茲事體大，如今台船連續被搧了三記耳光，乾脆「蓋牌」宣布不再回應說明，這樣的態度，恐難令人信服。

海鯤艦日前完成浮航測試，準備在完成潛航前裝備整備與調校後，進行淺水潛航的測試。但根據爆料指出，「海鯤號」於6月26日進行第二次海測時，艦上的液壓系統竟然全數失效，導致X型尾舵根本無法轉向，最後靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」以人力接力方式操作，才能順利返港。此外，伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向。

據指出，海鯤號潛艦獨特的X型尾舵除了有主系統外，還有多個備援系統以應對液壓系統完全失效的極端情況。其中潛艦通常配備多個獨立液壓泵，為了安全起見由不同的電力或輔助柴油機驅動。當主系統失效時，會立即切換到備用液壓迴路，為確保備用液壓迴路的安全性，還會另外搭配備用泵的電力，以確保能正常使用。如果真的發生所有液壓動力完全喪失，最後手段就是進行機械式的「人工輔助」操作。

海軍司令部對此表示，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。海軍強調，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。

