麥當勞新品粉色雞塊？他咬下驚見生肉 台業者致歉

記者巫鴻瑋、黃羿馨／新竹即時報導
有台灣網友在新竹的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」。麥當勞示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)
有台灣網友在Threads平台貼文，他在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感爛爛、皮不是脆的，一看雞塊竟全是沒熟的「粉紅色」，讓他不禁自嘲：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」；麥當勞回應將加強餐廳管理與人員訓練，衛生局也表示將派員稽查。

當事人表示，麥當勞新豐店事後得知貼文後主動與他聯繫，卻質疑發票上明明顯示購買4塊雞塊，為何照片中卻出現6塊，讓他必須解釋是因為將雞塊掰開後拍照，才會3塊變6塊，還有1塊已經吃進肚。

當事人指出，店家後續提出補償方案，表示可再補送一份麥克雞塊，但因當時無法前往領取，店員詢問是否留下資料改寄送優惠券，並向他索取地址。不過當事人直言，事件發生後至今仍感到反胃，「不想再收到麥當勞了，現在想到都還想吐」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

▲ 影片來源：Threads＠isabellathatgirll（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據Google評論，這家麥當勞獲得3.7顆星，評價有好有壞。有顧客留言「態度非常好」、「餐點製作迅速、無誤」、「了麥香魚外皮酥脆、裡面鮮嫩多汁」。也有顧客批「大份薯條的數量比中份薯條還要少」、「食物跟服務都是遇過最差的」、「點了雙層鱈魚堡套餐外帶，中薯吃起來超像回鍋炸的薯條，超硬，還有個味道」、「餐點製作的很隨便」。

關於這次事件，台灣麥當勞也發出聲明，「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生」。

新竹縣衛生局表示，將先依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將就食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查。若查獲食品安全或環境管理相關缺失，將依違規事實及適用法規條文辦理；如屬可改善事項，亦將輔導業者立即改善。

