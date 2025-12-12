還沒比就被「餵服」 俄日韓鋼鐵猛男在台狂嗑珍奶太陽餅

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府特別安排「台中味體驗」，由副市長鄭照新（右二）招待國際選手品嚐太陽餅及珍珠奶茶。(台中市政府提供)
台中市政府特別安排「台中味體驗」，由副市長鄭照新（右二）招待國際選手品嚐太陽餅及珍珠奶茶。(台中市政府提供)

2025全球極限體能鋼鐵大賽周末兩天將在台中市政府前廣場開戰。各國頂尖選手昨齊聚台中，輪番發表「戰鬥宣言」，引爆全場情緒。副市長鄭照新代表市長盧秀燕迎接，並招待品嚐台中美食太陽餅、珍珠奶茶，瞬間圈粉全球強者，不少選手驚呼「這味太猛！」笑稱還沒比賽就先被台中「餵服！」

鄭照新說，台中近年推動「酷運動・酷城市」成果豐碩，此次為首度承辦全球極限體能鋼鐵大賽，象徵台中在國際舞台上的能量全面升級。

鄭照新指出，今年大賽獲CrossFit東南亞區經理Juria Maree、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽及贊助夥伴長榮航空共同支持；全球極限體能鋼鐵大賽讓台中站上世界體能運動交流的核心位置，市民更能在家門口感受國際級賽事帶來的熱力與魅力，展現台中作為國際運動城市的硬實力。

運動局表示，活動邀請俄羅斯、日本、韓國及台灣代表選手登台進行賽前宣戰與訪談，分享備戰策略、心理調整及訓練心得。各國選手更自發以母語輪番發表「戰鬥宣言」，火力全開，引爆全場情緒。

其中，台灣好手洪寀睿、林力偉、廖嘉勒、劉芳芸也表示，已做好萬全準備，將以主場優勢迎戰世界強者，展現台灣體能選手的強悍鬥志。

市府特別安排「台中味體驗」橋段，鄭照新招待國際選手品嚐台中最具代表性的太陽餅，以及從台中發源、風靡全球的珍珠奶茶，各國選手驚呼「這味太猛！」、「太陽餅太好吃！」瞬間圈粉全球強者，成為「賽前最強加持」。不少選手笑稱還沒比賽就先被台中「餵服！」

運動局說明，此次大賽以高強度、跨領域的體能挑戰著稱，吸引多國職業選手踴躍參賽，除了高張力的菁英選手競技，現場也規劃全民體驗活動，讓市民可以近距離感受運動魅力與城市活力。

台中市副市長鄭照新與俄羅斯、韓國、日本、台灣參賽隊伍合影。(台中市政府提供)
台中市副市長鄭照新與俄羅斯、韓國、日本、台灣參賽隊伍合影。(台中市政府提供)

