新聞眼／今年代表字「罷」 朝野對立政治亂象欲罷不能

「台灣2025代表字大選」票選結果10日揭曉，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（右）在揮毫嘉賓蔡婷而（左）協助下一同寫下代表字，並與代表字「罷」一同合影。（記者余承翰／攝影）

2025台灣代表字揭曉，「罷」字獲選，歷經大半年「大罷免 」煎熬的台灣人民，想必特別有感。只是，大罷免雖已落幕，朝野對立的政治亂象仍是「欲罷不能」，只能期待及早撥雲見日，讓人民的苦難「就此作罷」。

由「罷」字領軍的2025代表字前10名，有一半以上是負面字；前兩名的「罷」與「詐」，可謂精準總結了台灣這一年的政治動盪與社會亂象。第3名的「淹」，則讓大家聯想到南部及花蓮的風災之苦；但天災之中隱藏的人禍，對於口口聲聲要強化「防衛韌性」的執政者，無疑也是最大的警醒。

不過，由讀者票選出的年度代表字，除了縮影這一年的社會現象與國內外大事，往往也隱含民眾的期盼與希望。分析這些窺探民眾心之所向的正面字，更能找到台灣的未來。

第4名代表字「挺」，由台東大學校長鄭憲宗推薦：面對動盪的國際局勢，要堅定信念、勇敢「挺」住；無情的災難到來時，要彼此相「挺」相助，一起迎向溫暖的未來。

桃園市長張善政 推薦的「鏟」字拿到第6名，是年度代表字舉辦18年來首次入選的新字，一看秒懂出自「鏟子超人」。正如張善政所說，「鏟」蘊含雙重力量：花蓮風災中，志工一鏟一鏟，展現重建家園的力量，也讓人看見了「剷」除困難、開創希望的力量。

排名第10的「韌」字共有7個人推薦，證明這是一個「共識度」極高的字眼。星展銀行總經理黃思翰的推薦理由說出大家的心聲：關稅起伏、市場多變，數位依賴日深，唯有「韌」，能讓我們在供應鏈、經濟、系統甚至天災的挑戰中，擁有底氣，謙遜面對，從容前行。

差一名就能擠進前10名的「和」字，共有8個人推薦，是60個代表字中最多人推薦的，推薦人之一—台中市長盧秀燕推薦「和」字的理由是，過去一年，國內外情勢動盪、天災頻仍，國民最盼望的一個字是「和」：社會和諧、國家和順、世界和平，台灣才有出路。

民進黨政府在「大罷免大失敗」後，曾有短暫沉潛，賴清德 總統也說台灣社會必須「休養生息」。但言猶在耳，朝野馬上又因財劃法、總預算及破天荒的台幣1.25兆元巨額國防特別預算等爭議，持續吵嚷不休。

展望來年，「和」字所凝聚的共識，正是「罷」之後，台灣社會應該前行的力量。且看當政者能否踐行朝野和解、兩岸和平的承諾，先預約代表明年的「和」字，則全民甚幸。