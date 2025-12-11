台2025年代表字「罷」 蔣萬安：要讓對立「作罷」

「台灣2025代表字大選」票選結果10日揭曉，本報系聯合報總編輯王茂臻（右一）與巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左二）、揮毫嘉賓蔡婷而（右二）及律師一同揭曉代表「罷」字。（記者余承翰／攝影）

台灣2025代表字大選結果昨天揭曉。貫穿台灣一整年的大罷免 ，讓「罷」字拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。「罷」字拿到的1萬5084票，票數幾乎是第2名「詐」字的兩倍（7588票），更囊括了總票數近兩成。

至於第3名的「淹」字、第5名的「災」字、第6名的「鏟」字，則跟丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖有關，第9名的「稅」字則直指美國關稅議題。

台灣2025代表字大選由本報系聯合報主辦，邀來各界名人專家與達人推薦60個候選字，從11月13日至12月8日止，26天累積民眾選票7萬8184張，票選第一到第10名依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌，涵蓋了台灣這一年的天災人禍與政治動盪、國際與社會現象。

昨公布記者會上，巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌林郁婷 與台中市大雅國小五年級學生蔡婷而合力寫出年度代表字「罷」。蔡婷而從幼稚園中班開始學習書法，小小年紀已有7年的書法功力。她當起「小老師」、握著林郁婷打拳擊的手在白紙上緩緩寫出「罷」字，墨跡酣暢淋漓。林郁婷則告訴蔡婷而，如果想學拳擊，「我會握著你的手打沙袋」，場面溫馨動人。

聯合報總編輯王茂臻表示，今年選出「罷」字，除了跟政治局勢息息相關，也是因為聯合報讀者對國家社會有很高的期待，因此往往會選擇較具批判性的字。但如2011年的年度代表字「讚」、2009年的「盼」，是比較正向的字。

「新聞是歷史的初稿。」王茂臻引華盛頓郵報傳奇發行人葛蘭姆的名言表示，新聞是大家共同的回憶。在30年後回看2020年選出的代表字「疫」，新一代人不會記得這一年台灣正經歷嚴重的疫情，但透過代表字活動，「疫」就成為歷史的一部分。而如林郁婷推薦的「毅」、象徵「鏟子超人」的「鏟」與「挺」字，自己也相當喜歡，期許未來能有更多正向、溫暖的代表字。

「歷史如果沒有留下痕跡和資訊，人們很快就會淡忘當時發生的事情。」林郁婷推薦的字是「毅」字，她表示，「毅」代表堅定不移、持之以恆，也代表自己多年以來的訓練，「即使遇到很多挫折和挑戰，都可以持之以恆站在自己的賽道上努力，沒有放棄、堅持到現在，完成自己的大滿貫。」

年度代表字「罷」的推薦人共有4位，包括台北市長蔣萬安 、立法委員張啓楷、柯志恩與北一女教師區桂芝。

蔣萬安表示，台灣的民主擺脫了不正當的大罷免。政治應該要為民而行，是時候讓對立與操弄「作罷」，讓民生、治理與希望重新上場。張啓楷則認為，大罷免創下世界惡例、撕裂台灣，也影響7月初丹娜絲颱風的救災與復原重建。「這個字在國人心中有痛、有傷、有淚，提醒執政黨不要再犯同樣的錯，讓全國人民受害。」

柯志恩指出，過去一年，大罷免風暴讓台灣陷於撕裂、對立，所幸強大的民意，共同捍衛民主，讓台灣度過考驗。「希望朝野記取教訓，勿再讓仇恨動員毀掉台灣的未來與希望。」

國民黨表示，一場惡意的罷免，浪費國家公帑、社會資源、民間的信任也受惡鬥波及，實在是難以承受之重。民眾黨也說，人民只記得民進黨轟轟烈烈地操作一場大惡罷，最後也淒淒慘慘以大失敗收場。