所得稅修法三讀／長照扣除額增至18萬 35萬戶受惠

台灣新聞組／台北10日電
立法院會三讀通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額提高至18萬元台幣，估約35萬納稅戶受惠。示意圖。（本報資料照片）
立法院會三讀通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額提高至18萬元台幣，估約35萬納稅戶受惠。示意圖。（本報資料照片）

台灣在今年邁入超高齡社會，為了減緩家庭長期照顧壓力，立法院會昨天三讀通過「所得稅法」修正案，明定長照特別扣除額由12萬元（台幣，下同）提高至18萬元，條文回溯至今年1月1日開始實施，明年5月報稅就能適用。財政部初估一年減稅利益10億元，約35萬納稅戶受惠。

對此，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，提高扣除額可減輕許多家庭的負擔，這是件好事，但大部分重度失能者家庭經濟不佳，建議未來稅法修正應加以分級，給予重度失能家庭更多補助，連醫療費用、營養品、耗材等都可納入扣除，才能真正照顧重度失能者。

現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合衛福部公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元，朝野立委提案修法主張提高至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元等。立法院財政委員會8月14日初審通過此案，長照扣除額由現行每年12萬元，提高至18萬元。立法院會昨處理討論事項，所得稅法修法完成三讀程序。

財政部官員指出，今年8月外籍看護新政策上路，80歲以上免巴氏量表可申請聘用外籍看護，但即使已申請外籍看護，仍須符合衛福部公告須長照的失能者資格，才適用長照扣除額，80歲以上健康長者若不符合長照資格，不管有無申請外籍看護，都不能列報長照扣除額。

至於可申報長照扣除額者有三大條件，包括經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自行照顧都適用；申請長照服務及給付辦法中的服務使用者；入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者。並訂定排富規定，當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用。

陳景寧說，立院修法提高長照扣除額，對重度失能家庭來說可能還是不夠。根據家總2023年調查發現，若為重度失能家庭，每月約需支出3萬至5萬元，每年約需50萬元。

陳景寧說，以重度失能者所使用的住宿型機構、醫療耗材為例，一個月花費約4、5萬元，一年約60萬元，目前政府補助每月1萬元，家庭成員還需自費近50萬元，即使現在扣除額增至18萬元，負擔仍是沉重。

