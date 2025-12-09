我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

葛萊美歌手家中遇刺喪命 兇手是31歲親兒子

佳德鳳梨酥被爆有「黑色異物」 店家還原始末：有人說謊 良心不痛嗎？

記者羅建怡／即時報導
名店佳德鳳梨酥被爆產品有異物，店家說明始末。(資料照、記者黃義書／攝影)
名店佳德鳳梨酥被爆產品有異物，店家說明始末。(資料照、記者黃義書／攝影)

台灣鳳梨酥名店「佳德糕餅」遭民眾投訴，指稱所購的鳳梨酥出現「黑色異物」，但店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」。對此，佳德在粉絲專頁還原始末，指提出補償1賠3，但消費者不接受。業者也在留言強調，「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

此事起於民眾在Google評論投訴，12月4日購買鳳梨酥，發現其中一塊有黑色異物、看起來像蟲，因此向佳德臉書小編反映，小編請物流回收再轉給工廠查看。但消費者認為，店家只是把有問題的鳳梨酥拿起來後再寄回，怒轟「店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流把東西收回去湮滅證據就不了了之」。

佳德在粉絲團發公告指出，第一時間即通知廠長查詢生產線狀況，但因客戶傳來的照片不太清楚，才會請客戶將有瑕疵的商品寄回比對。「但是，因為商品已經被開封了，異物是呈現在表皮上沒錯，但是從產品上實況上，真的無法確認是否有被加工或深偽。但為以示負責，公司採從寬認定，補償1賠3的方式進行。」

佳德表示，「客戶一直要公司給一個說法，但是工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西。只是，客戶收到新品後，還是不滿意，為表誠意，公司就提出退費方案的想法給客戶。」客戶回應，若只是賠償給他6入禮盒的價格，那就不用賠了，她會直接向消基會投訴、以及上google評論。

佳德也實際檢驗該問題商品，確認不是蟲，但秉持負責態度，依據消保法與客戶提出賠償商品與退費的方案，但客戶「對於處理方式仍不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測。」

文章一出，不少死忠客戶表達支持，「我相信你們，老天有眼，要找麻煩的人也不會好過！」

▲ 影片來源：Facebook＠佳德鳳梨酥（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

鳳梨酥

上一則

年輕人網路公審九旬翁插隊 醫怒嗆這就是厭老「變態正義魔人」

延伸閱讀

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡
谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放
Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統
小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google

小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位