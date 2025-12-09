我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

南加女子「一切都合法」卻突遭拘留 患癌丈夫心碎

年輕人網路公審九旬翁插隊 醫怒嗆這就是厭老「變態正義魔人」

記者賴香珊／南投即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長輩示意圖。（AI生成）
長輩示意圖。（AI生成）

台灣近日有年輕人質問老人插隊，拍影片PO網公審，卻反遭撻伐惹議。時事評論家、醫師沈政男怒嗆，「這就是厭老、變態正義魔人」，跟交通檢舉達人一樣，背後是變態的正義需求，更令人訝異的是，台灣竟在一個世代間就把敬老傳統毀棄。

沈政男指出，一名阿公飯後結帳見隊伍太長，他無法久站，將足夠的錢放櫃檯，人就走掉，之後有年輕人追出餐廳，錄影質問阿公插隊，把他們當白痴；阿公回說已90多歲，年輕人嗆還是要排隊，事後將影片PO網引來撻伐才鎖或刪文。

他進一步表示，他有沒有說過，台灣的厭老年代已經到來？九旬翁結帳事件，就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人事件一樣。若仔細觀察這兩件事的影片，可以發現驚人的相似之處，似乎也能解釋厭老氛圍興起的一部分原因。

捷運飛踢事件根源在於反博愛座，此觀念背後心態一致：「為何要設博愛座、要讓座給老人？把我們當白痴？」殊不知，年老本身是一個功能退化的危險因子，人老後雖有個別差異，但整體來講，不如年輕人，基於社會正義給予禮讓或優先服務。

沈政男說，敬老傳統好不好是另一回事，令人訝異的是，竟在一個世代之間，就把敬老傳統毀棄，凸顯當代社會與文化底蘊的淺薄與脆弱，「一個新流行、新點子、新氛圍，就能不留情地把舊傳統、舊文化扔到垃圾桶，好像你們才是進步與開明」。

敬老傳統的毀棄、厭老氛圍的興起，跟老年歧視有很大關係，許多人認為年老就會觀念守舊、無法學習新規定、不願意遵守群體規則，甚至反進步改革，於是一看到任何優待老人家的人事物就反感，覺得自身權益被老人家妨礙，就罵人打人。

他更痛批，如果只是對老人反感，私下報復也就罷了，但那些年輕人就是要把影片貼上網，讓大家知道，他做了件打擊壞老人的舉動！跟交通檢舉達人有何不同？背後就是變態的正義需求，在其他方面得不到滿足，然後專門找日常小事來發洩。

那些變態正義魔人對政治經濟、社會文化議題，也是想要發揮影響力，但因完全沒有檢討交通設計、交通環境及背後相關制度因素等能力，也沒能力提出改變辦法，於是看到有人違規就口誅筆伐，到處檢舉與上網爆料，殊不知根本沒人理你。

年輕人使用電腦示意圖。（AI生成）
年輕人使用電腦示意圖。（AI生成）

博愛座 歧視

上一則

徐巧芯被造謠「論文抄襲」喊告 爆料者竟是…學校發聲了

延伸閱讀

台灣禁小紅書 離年輕人更遠

台灣禁小紅書 離年輕人更遠
南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股

南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股
北市民調：7成認同兩岸愈緊張愈應溝通 6成4挺雙城論壇

北市民調：7成認同兩岸愈緊張愈應溝通 6成4挺雙城論壇
5成台人挺九二共識 7成台北市民認同兩岸愈緊張愈應溝通

5成台人挺九二共識 7成台北市民認同兩岸愈緊張愈應溝通

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本