立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

黑白集／賴瑞隆的眼淚 為選情而流？

黑白集
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆日前在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。(記者林伯東／攝影)
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆日前在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。(記者林伯東／攝影)

為兒子霸凌事件，賴瑞隆聲淚俱下，說對不起孩子，「因為自己的身分，讓孩子承受這麼多事」。不明就裡者看了，可能以為被霸凌的是賴瑞隆，而不是遭打罵、堵到廁所的女童，以及日前才等到道歉的女童家長。

很難想像，「你敢出來，我就打死你」話語，會出自8歲孩童之口。根據受害女童家長所言，事發是在10月中，但到11月底霸凌仍在發生。可見，後續處理問題不小。若非爆料，甚至可能被「大事化小、小事化無」。

綠營人士以「他只是8歲孩子」、「小孩打來打去很常見」辯解，說「為政治指責孩子不可取」。這和賴瑞隆的「聲淚俱下」，如出一轍，不過是想模糊焦點、爭取同情票。大眾關切的，其實是市府、校方、和家長如何處理，以及事件為何發生。

所謂霸凌，是權力或力量不對等下的產物。孩子是否因父親的立委、準市長身分恃權氣盛，外界不得而知。但近年社會上「強凌弱」、「執政霸凌在野」、「有權才敢大聲」的事件層出不窮。10月初柯志恩揭發美濃峽谷案後，在立院遭賴瑞隆突襲一路追罵，會不會孩子因此有樣學樣？

孩子犯錯，不必過於苛責，要讓他有改正機會。但作為家長，卻不能輕忽家教，或輕忽其他學童感受，他們也是「人子」。賴瑞隆的眼淚，若只為自己選情而流，就太廉價了。(轉載自聯合報）

