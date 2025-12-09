全台房屋交易棟數 創35年次低 不動產聯盟提議放寬貸款

我的頻道

記者藍鈞達／台北9日電
不動產聯盟總會8日預估今年全國買賣移轉棟數僅25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（右六）提出四大訴求，並公布明年房市代表字為「啟」。(記者曾吉松／攝影)
不動產聯盟總會8日預估今年全國買賣移轉棟數僅25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（右六）提出四大訴求，並公布明年房市代表字為「啟」。(記者曾吉松／攝影)

中央銀行將於下周四（18日）舉行第四季理監事會，市場關注是否鬆綁房市管制措施。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄昨說，今年預售屋量年減七成、成屋交易縮水三成，市場冷清程度罕見，因此提出新「新青安」加碼及鬆綁第二戶貸款限制等四大訴求，希望政府在房市低迷時期避免進一步收緊政策。

央行去年祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易冷清。林正雄指出，今年全國買賣移轉棟數預估僅25.6萬棟，為35年來次低，已衝擊超過200萬名從業人員與相關供應鏈。他說，房地產是百分百的在地產業，對內需至關重要，景氣榮枯受政策直接影響，呼籲政府應避免再次以不當政策造成產業衝擊。

不動產聯盟總會首項訴求聚焦新「新青安」補貼是否銜接。不動產仲介經紀商業同業公會全聯會理事長王瑞祺指出，青年所得成長不及房價，「新青安確實有助家庭成家與社會穩定」，建議政府維持利率補貼、提高額度，保障弱勢青年居住權。

第二項訴求則針對第二戶貸款管制。王瑞祺表示，許多家庭因新婚、育兒、長輩同住等人口變動而出現換屋需求，但在第二戶貸款成數大幅降低後，真正需要改善居住品質的家庭反而無法順利取得適切住宅。他建議，六都和新竹縣市第二戶貸款應放寬成數至八成，但取消寬限期，兼顧防制投機與滿足換屋需求。

不過，景文科大財金系副教授章定煊認為，從央行總裁楊金龍先前在立法院的回應可看出，央行短期內不會貿然調整管控措施。他表示，除擔心銀行房貸比重過高，央行十分關注「實際房價是否鬆動」。

章定煊說，央行要感覺價格鬆動，才會放鬆管制，這才符合楊金龍所想的「價格軟著陸」概念。何況，「目前在央行壓制之下房價仍能維持堅挺，若輕易放寬，房價恐再度往上衝，反而背離政策目標」。

業者的其他訴求包括虛坪改革與第二類謄本查詢權。聯盟總會表示，內政部規畫明年起調整免計容積項目，並將停車位改列專有部分，聯盟總會主張宅配室、健身房、兒童空間等多為必要用途，應尊重市場機制。此外，若在打詐趨勢下全面封閉第二類謄本，將使都更整合、危老重建及共有物協商陷入停擺，建議提高透明度但保留必要查詢權。

然而，聯盟總會對明年房市仍審慎樂觀。林正雄指出，我國每年新增家戶約13.5萬戶、自住需求強勁，且購屋主力人口仍將持續進場，老屋汰換也將在未來十年帶來更新動能。他說，若政策能在適當時機調整，「明年房市並非沒有機會翻轉。」聯盟總會也公布明年房市代表字為「啟」，象徵政策鬆綁、市場能開啟新局的寓意。

