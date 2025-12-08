我的頻道

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

全台空氣最好的停車場 兩廳院永續特展開幕 揭開40年的好空氣秘密

記者陳宛茜／台北即時報導
兩廳院昨帶領媒體走進平時不對外開放的場館機電機房，原來地下停車場隔壁的音樂廳地下室，是兩廳院讓空氣循環、維持清淨的祕密基地。音樂廳屋簷下的葫蘆窗雖是近四十年前的設計，卻已是具備永續觀念的進氣口，此一循環設計不僅讓音樂廳內外都有新鮮空氣，每年還可節省約二二○萬度電力。（記者曾原信／攝影）
國家兩廳院的地下停車場，為什麼是全台空氣最好的停車場？兩廳院「《好事度量》永續特展」8日開展，找來YouTuber「超認真少年」，化身「一日機電組員」，帶領媒體走進平時不對外開放的場館機電機房，實地導覽劇場幕後的能源運作，揭開兩廳院兼顧良好隔音與清新空氣的秘訣。。

原來地下停車場隔壁的音樂廳地下室，是兩廳院讓空氣循環、維持清淨的秘密基地。音樂廳屋簷下古典優雅的葫蘆窗，雖是近40年前的設計，卻已是具備現代永續觀念的進氣口。戶外空氣從這裡進入地下室的空調機房，經過風箱、紫外線燈、冷熱交換器、袋式濾網消毒與降溫，並透過AI計算人流調整變頻冰水主機。此一循環設計不僅讓音樂廳內外都有新鮮空氣，每年還可節省約 220 萬度電力。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院迄今已省下約1200萬度的電，相當於台幣7千萬的電費

「光是我們呼吸進肺裡的這一個空氣，在兩廳院裡是這樣被看待、是這樣的令人安心。」劉怡汝表示，兩廳院於 2018 年成立「永續共融小組」，串聯各部門同仁，透過交流與觀察彼此的工作內容，逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向。此次透過《好事度量》永續特展，向大眾展示兩廳院這七年的成果。

《好事度量》位於國家戲劇院地面層公共區域，分為「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」三大展區，帶領觀眾以多元視角探索劇場永續的實踐。以「感受、參與、共好」三大展區呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。

位於戲劇院一號門的「感受的寬度」展區，從觸覺、聽覺到視覺展開體驗。觀眾可透過「觸覺導覽」親手感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節；以「情境字幕」欣賞秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》；或透過唐美雲歌仔戲團《冥遊記——帝王之宴》的「口述影像」與觸覺導聆模型，理解共融服務的多樣形式，讓藝術體驗更為寬廣。

「參與的廣度」展區設於風景書店走道，以兩廳院典藏的文物作為切入點，將永續理念轉化為可親近的日常故事。其中展出的「佛式聚光燈」，其象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，累積節省了 1150 萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電。現場亦展示開館至今六個不同年代的紙本票券，並以數據化的方式呈現票券電子化後的減紙成果，省下的用紙可舖滿 25 座藝文廣場，讓永續從數字變成可被感受的故事。

「在永續行動的過程中，有時候不會看到一個大張旗鼓的改變，而是在日常生活中，一直去慢慢地改，在大家沒有看到的地方在做努力。」劉怡汝表示，永續特展的目的並非提供「標準答案」，而是希望將這些在日常實踐中發生的「好事」，化為社會大眾思考永續的起點，並持續相信劇場的力量——能夠改變人，也能改變社會。

位於兩廳院地下有著巨大空氣管道間，空氣進入地下管道消毒、除濕，控溫等程序後，經由不同管道排進各空間。（記者曾原信／攝影）
《好事度量》位於國家戲劇院地面層公共區域，分為「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」三大展區，帶領觀眾以多元視角探索劇場永續的實踐。以「感受、參與、共好」三大展區呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。（記者陳宛茜／攝影）
位於兩廳院地下有著巨大空氣管道間，空氣進入地下管道消毒以及冰水主機降溫後，再循環進場館，YouTuber超認真少年擔任一日導覽，介紹各設施。（記者曾原信／攝影）
兩廳院昨帶領媒體走進平時不對外開放的場館機電機房，原來地下停車場隔壁的音樂廳地下室，是兩廳院讓空氣循環、維持清淨的祕密基地。音樂廳屋簷下的葫蘆窗（圖）雖是近四十年前的設計，卻已是具備永續觀念的進氣口，此一循環設計不僅讓音樂廳內外都有新鮮空氣，每年還可節省約二二○萬度電力。（記者曾原信／攝影）

