我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

數百移工上街遊行 籲廢除工作年限

記者李柏澔／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍領移工在台工作滿12年就得返鄉，移工團體7日上街訴求廢除工作年限。（者林俊良／攝影）
藍領移工在台工作滿12年就得返鄉，移工團體7日上街訴求廢除工作年限。（者林俊良／攝影）

移工團體數百人昨天上街遊行，呼籲應廢除工作年限，台灣移工聯盟發言人吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為12年，近年，政府提出了中階聘僱制度，但決定權在雇主手上，申請轉換中階移工還須支付高額仲介費，許多人年限一到就得離開，留才變流才。

遊行現場有移工將自己裝扮成超市的生鮮肉片，貼著有效期限12年等標示，竟指藍領移工年限1到就被丟棄；另有許多移工背著燈籠做的炸彈，象徵倒數計時，12年到了就爆炸。

吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為12年，許多屆滿年限的移工雖然想繼續留台工作，只能無奈離境。

近年，政府提出了中階聘僱制度，希望吸引技術熟練的勞工留台，但是否留任並協助移工申請中階，決定權在於雇主，移工為了留下來，要接受更多不利條件，面對更多被仲介雇主剝削的風險。

另根據勞動部近期推出的跨國勞動力精進方案，自2026年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的25%上升到100%，即該企業所聘僱的藍領移工可以全是中階技術人才，但移工因為工作年限而無法續留台灣，只好轉去其他國家，儼然就是流才，而非留才。

勞動部回應，資深移工轉任中階後，即不受工作年限限制。自2022年起至今年11月底止，已有6萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人；另製造業資深移工轉任技術人力的留用比率上限放寬至100%，此調整不僅能提升雇主因上限放寬而留用資深移工的意願，也能讓資深移工擁有更多的轉任與留用機會。

上一則

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

下一則

陸網友譏：台封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

延伸閱讀

憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停

憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停
南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦
華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名
感恩節遊行後垃圾遍地 重量逾40噸等於一隻座頭鯨

感恩節遊行後垃圾遍地 重量逾40噸等於一隻座頭鯨

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點