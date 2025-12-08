假日輕急症中心上路滿月 看診人數偏低

「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」上路，希望可以緩解假日急診量能，在冬天呼吸道感染高峰來臨時，醫界認為這也是強化社區醫療韌性的一環。（本報資料照片）

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路滿月，就醫人數偏低，六都13處臨時急診場域1個月約收治1500多人，如以平均每月預算2000多萬元（台幣，下同）計算，收治1名患者成本近1萬5000元。專家建議，應積極宣導，以免春節 期間輕症患者仍直衝大醫院急診。

衛福部健保 署統計，新制上路，全國13處UCC，第1周就醫總計255人，截至第5周也才349人，累積11月共約收治1500多人，成效不如預期。就醫患者以呼吸道、腸胃道、外傷、發燒等症狀居多。

依照健保規畫，今年11月至明年底，UCC試辦計畫經費超過3億元，平均每月預算約2100萬元，但11月僅收治1500多人，平均每收治1名患者，就需花費近1萬5000元，成本極高，且根本無法做到「紓解急診壅塞」的設置目標。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，UCC地點距離急診壅塞的醫學中心都還有段距離，在開辦之前，就可預知上路後是無法解決急診壅塞；至於收治人數偏低，則與民眾仍不知相關訊息，及缺乏信任感有關，呼籲衛福部積極推廣。

一名不具名的醫界人士認為，在健保財務拮据下，衛福部還願花錢成立UCC，應是想了解那些區域、地區醫院或基層診所能夠配合醫療政策，為未來健保擇優給付的措施預作準備，投入值得扶植的醫療機構。

負責北市聯醫附設信義門診部、廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖表示，UCC每周開診一次，且地點是新設門診部，知名度不高，不少病人臨時上網搜尋「假日有沒有門診」，或在健保APP得知到UCC訊息，轉而前來就醫。

「UCC對民眾很有幫助。」上個月支援三次假日門診的北市聯醫忠孝院區一般內科病房護理長徐筱捷說，相較於大醫院急診，輕症患者到這接受治療，不僅節省時間及醫療費 用，且進行X光、血液檢查無須排隊，患者滿意度極高。