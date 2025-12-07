他姓「第五」我姓「八」…全台稀有姓氏相見歡

我的頻道

記者趙容萱／台中7日電
台中市稀有姓氏聯誼會6日在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，與會者的姓氏都很罕見。(記者趙容萱／攝影)
台中市稀有姓氏聯誼會6日在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，與會者的姓氏都很罕見。(記者趙容萱／攝影)

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240名成員，共有200個稀有姓氏，昨舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引稀有姓氏人士齊聚交流，各姓氏代表分享家族源流故事，氣氛熱絡。

台中市稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達說，自己姓氏稀有，兒時常被老師關注，特別乖，不敢做壞事，成年對姓氏文化深感興趣，發現全台姓「令狐」共18人，最多人問他「與小說笑傲江湖男主角令狐沖關係？」

令狐榮達指出，3年前，他在副市長任內成立稀有姓氏LINE群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日逾220人，約有200個不同稀有姓氏，其中有姓「赫連」全台僅1人、姓「第五」只有6人，昨舉辦首次實體聯誼「奇緣初遇」，期盼加深文化認同，他盼成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓特殊姓氏更多交流。

盧秀燕說，姓氏文化承載家族歷史與飲水思源的意義，這不僅是家族記憶一部分，也是個人文化認同的延續，期盼聯誼會持續推廣相關活動，為文化的保存與傳承帶來新的能量。

盧秀燕說，根據2023年「全國姓名統計分析」統計，全國共1785個姓氏，人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

此外，全國僅一人使用的姓氏多達268個，如八、丙、唱等，占15.01%；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括入、立、下等，占6.44%。10人以下的姓氏共750個，占42.02%，顯示台灣姓氏分布不僅多元，也蘊含高度文化珍貴性。

民政局長吳世瑋說，另一名發起人麻高霖分享，「麻」姓全台約百餘人，他的國中同學姓「別」，大家便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

台中市稀有姓氏聯誼會6日在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。(記者趙容萱／攝...
台中市稀有姓氏聯誼會6日在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。(記者趙容萱／攝影)

