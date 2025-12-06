我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

台灣鯛烏龍案 高雄衛局長僅被口頭告誡 陳其邁二度道歉

台灣新聞組／高雄6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雲林縣口湖鄉漁類生產合作社5日舉行記者會，總經理王益豐（站立者）表示將向高雄市府求償。(記者蔡維斌／攝影)
雲林縣口湖鄉漁類生產合作社5日舉行記者會，總經理王益豐（站立者）表示將向高雄市府求償。(記者蔡維斌／攝影)

高雄市衛生局因內部人員擅自更動儀器設定條件，導致全聯販售台灣鯛魚排驗出不得檢出的用藥「恩氟喹啉羧酸」，市長陳其邁昨對全聯及養殖業者二度道歉，表示除移送檢調偵辦，並要求衛生局追究相關人員責任，副局長潘炤穎等4人被記過處分，局長黃志中僅被陳「嚴厲告誡」。

陳其邁指出，衛生局檢驗錯誤，是因一名操作人員違反作業程序，罕見更改後台參數導致，「疏失錯誤非常不應該」，司法會調查釐清是故意還是疏失，會嚴厲要求衛生局追究責任，把藥物檢驗平台校正標準化，並負起相關賠償責任。黃志中指會按照國賠，「該負責就負責」。

市議員陳麗娜昨批陳其邁市府團隊失序，質疑市長遇狀況已多次震怒、道歉，但「道歉愈多，螺絲掉愈多」，市府系統性失能問題已浮上檯面。她強調，台灣鯛事件並非單一錯誤，是衛生局長期治理失效的結果，局長不下台、衛生局不大換血，再多道歉也無法止血。

衛生局查出，離職陳姓女助理研究員違規變更關鍵參數，數據被放大10倍，坦承檢驗出錯，目前涉案儀器管制中，衛福部食藥署昨也派員南下查驗相關程序、紀錄，釐清經過。食藥署會例行訪視各地實驗室，但因檢驗意外而派員協助，此為歷來首見。

陳女前天深夜被帶往高雄市刑大調查，昨凌晨獲釋，衛生局將全案依偽造文書罪移送檢方偵辦。衛生局11月14日檢驗效期2027年9月16日批號的台灣鯛魚排，驗出不得檢出的藥品，26日複驗仍檢出，並對外公布。陳女11月4日離職。

高市府的處分最高層級到衛生局副局長，局長黃志中以督導不周自請處分，陳其邁對黃嚴厲告誡，要求全面檢討，不准再犯。因業務違失被處分者包括副局長潘炤穎、主秘廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長，分別記過1次至2次不等；陳女及簡姓研究助理，則記過2次、1大過。衛生局昨即舉行公務人員考績會、職工考核委員會追究行政責任。

高市府昨再向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響的消費者致歉，衛生局將記取教訓，加強落實管控，防止類似情事再發生。

台灣鯛產地、雲林縣口湖鄉漁類生產合作社昨舉行記者會，強調台灣鯛行銷全球，首重品管安全，被檢出含禁藥，自主送驗多達17次沒問題卻未被採信，初估損失逾1200萬元(台幣，下同)，商譽及市場信心遭嚴重打擊，令業養殖漁民痛心，將向高雄市衛生局求償。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，台灣鯛本就面臨國際市場壓力，此風波已折損消費者信心，恢復緩慢，盼政府加大澄清力度。

此次禁藥風波卻已苦到養殖漁戶，高雄岡山區養殖漁業發展協會指出，高雄台灣鯛池邊價從1台斤30元跌到26元仍乏人問津，價跌量縮、沒人要買，甚至有漁民載著一籠一籠吳郭魚到便當店兜售，哭訴「阮嘛有家庭要顧」，希望政府幫忙挽回銷售困境。

陳其邁

上一則

台封小紅書 蔣萬安：還能自稱不翻牆的民主嗎？

下一則

台封小紅書 TikTok也點名 鄭麗文批綠活成自己討厭樣子

延伸閱讀

台立委正角逐高雄市長 兒子遭控涉霸凌…至少3人受害

台立委正角逐高雄市長 兒子遭控涉霸凌…至少3人受害
1原因鯛魚排檢驗鬧烏龍 高雄衛局道歉 漁民：被害死了

1原因鯛魚排檢驗鬧烏龍 高雄衛局道歉 漁民：被害死了
濱崎步「一招氣死小粉紅」 中媒體人：損失超過日本

濱崎步「一招氣死小粉紅」 中媒體人：損失超過日本
高市議會藍綠黨團 為「垃圾山」案1張合成照吵翻

高市議會藍綠黨團 為「垃圾山」案1張合成照吵翻

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡