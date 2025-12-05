1原因鯛魚排檢驗鬧烏龍 高雄衛局道歉 漁民：被害死了

我的頻道

台灣新聞組／高雄5日電
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，4日開記者坦承烏龍，正確結果是「未檢出」；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。(記者徐白櫻／攝影)
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，4日開記者坦承烏龍，正確結果是「未檢出」；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。(記者徐白櫻／攝影)

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥恩氟喹啉羧酸，全台緊急下架回收，高市衛生局昨晚緊急舉行記者會坦承「烏龍」，指檢驗值因人為設定電腦錯誤而放大10倍導致出錯，全案移送司法調查，釐清已離職檢驗員是故意或過失。全聯表示感謝高市衛生局協助澄清誤解；雲林地區台灣鯛業者則不滿，要高雄市政府負起責任，雲林縣政府表示會協助業者恢復商譽及協助求償。

本報聯合報報導，高市衛生局長黃志中昨晚率副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶，鞠躬向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者道歉，強調相關損失賠償將與全聯及業者主動協調，應負的責任絕不迴避。

高市衛生局10月14日在全聯路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排，採用液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢驗，11月26日報告出爐，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，貨源來自雲林縣，隔日通知全聯總公司辦理違規產品下架回收並主動通知消費者。

供應商「口湖漁類生產合作社」喊冤，向許姓養殖戶進貨前抽驗都未檢出，再次送驗同批次產品原料留樣品，交由第三方公正單位SGS複驗同樣未檢出。

黃志中說，昨重新檢視檢驗科內部儀器，發現品管紀錄正常，但設定條件遭更改，導致最終檢驗計算結果「不合格」，發現後立即通報食藥署及啟動後續處理，「事情已發生，一切責任概括承擔」。

高市衛生局說，所有檢驗都有固定步驟、固定量、反應時間及計算公式，追查時啟動儀器進入電腦後台，看見儀器所連線的電腦設定條件被更改，導致恩氟喹啉羧酸檢驗值的量變成放大十倍。這筆資料有被操作人員更動的軌跡，該案檢驗員10月27日至28日上機，10月29日進行相關檢驗，並登打原始數據，但11月4日離職，後續負責此工作的職務代理人，據此報告呈核。

衛生局說，依據檢驗科標準作業流程，若檢驗陽性須進行第二次複驗，衛生局有依規定如期啟動，但因為電腦設定值被更動，後續不同人在同一機台操作，因使用慣性，未確認最初設定值有無符合標準程序，以致複驗結果跟初驗結果一致。

另據台北中國時報報導，出貨的雲林縣許姓漁民昨無奈大嘆說，「快被政府害死了！」養魚30多年，如今都賣不出去，讓他很灰心，希望相關單位趕快設法促銷台灣鯛。許姓漁民說，歷經這次事件後，就不想再養魚了，希望相關單位趕快澄清，同時追究責任，以免同樣事情再次發生，「一次就夠慘了，絕不要再有第二次」。

「養魚30餘年，這段時間被誤會使用禁藥，真的身心都很受傷。」許指出，買氣已嚴重受挫，政府應想辦法讓消費者重拾信心，設法促銷台灣鯛，讓買氣回來，目前損失難估算，但會向高市衛生局求償。

國民黨高市議員邱于軒說，這次事件造成全台人仰馬翻，她從媒體報導後展開追查，質疑不合理之處就是檢驗時間太長，「一般檢驗5到22天就能完成，衛生局卻拖40天？」事後證明是栽贓良民，顯示高市府習慣性說謊，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出大烏龍，市民還能相信市府嗎？

國民黨高市議員白喬茵痛批，重大失誤嚴重打擊到產業與市民對於政府的信心，甚至衍生國賠由全民埋單。這次因設定錯誤增加10倍，未來會不會又因操作不當導致檢出量變1/10，不合格商品變合格？

高市議會國民黨團幹事長許采蓁也怒斥，草率發布不實訊息已重創廠商商譽，更使無辜漁民心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌，不是一句道歉就可了事。市長陳其邁不應躲在幕後，應出來公開向國人及受害業者道歉，衛生局長黃志中更應負起政治責任。

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin...
全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，4日證實是高市衛生局電腦設定錯導致。(圖／雲林縣衛生局提供)

