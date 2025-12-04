台衛福部讓步 醫美診所免納入評鑑 執行美容手術資格加入家醫科

衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。(記者林伯東／攝影)

衛福部預告修正「特管辦法」，嚴格管理醫美，卻引發部分醫界反彈，昨晚二度協商，取得三項共識，原先執行複雜醫美手術的診所需納入評鑑，最後衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。

昨天共有70多名醫界代表與會，討論三個多小時，衛福部醫事司司長劉越萍於會後公布三點共識，一為執行美容醫學手術的專科醫師資格，加入家醫科醫師，擴及11個大外科系列，共有外科、骨科 、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

其次美容醫學處置部分，若未具專科醫師資格，但有實際臨床經驗者，明年新制上路時，可以提供具體美容醫學實例，就可直接取得資格，藉此保障現有實務經驗者的工作權益。至於在職訓練部分，則由醫師公會全聯會與相關醫學會負責開課。

至於執行過醫美整形手術，卻無專科醫師資格者，與會代表初步認為，目前並無相關個案，未來如果出現類似案例，再開會討論，設定落日條款。

第三點為最具爭議的診所納評鑑，劉越萍表示，在病人安全前提之下，最終達成共識，認同由皮膚科醫學會所提出的「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，至於執行細節，衛福部將與醫師公會全聯會、各專科醫學會開會討論。

劉越萍表示，實施多年的美容醫學品質認證制度，醫療院所參與比率偏低，這次決議由醫師公會全聯會與各專科醫學會共同規畫認證方式，評核內容包括醫師資格、施作場域、使用物品、及病人術前術中術後照護品質等指標。

劉越萍指出，過年前夕為美容醫學熱潮旺季，與會代表均希望快速達成共識，衛福部也做了強化措施，美容醫學品質沒問題，因此依照原先規畫，新制於明年1月1日正式上路。