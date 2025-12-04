我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

台衛福部讓步 醫美診所免納入評鑑 執行美容手術資格加入家醫科

記者翁唯真／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。(記者林伯東／攝影)
衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。(記者林伯東／攝影)

衛福部預告修正「特管辦法」，嚴格管理醫美，卻引發部分醫界反彈，昨晚二度協商，取得三項共識，原先執行複雜醫美手術的診所需納入評鑑，最後衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。

昨天共有70多名醫界代表與會，討論三個多小時，衛福部醫事司司長劉越萍於會後公布三點共識，一為執行美容醫學手術的專科醫師資格，加入家醫科醫師，擴及11個大外科系列，共有外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

其次美容醫學處置部分，若未具專科醫師資格，但有實際臨床經驗者，明年新制上路時，可以提供具體美容醫學實例，就可直接取得資格，藉此保障現有實務經驗者的工作權益。至於在職訓練部分，則由醫師公會全聯會與相關醫學會負責開課。

至於執行過醫美整形手術，卻無專科醫師資格者，與會代表初步認為，目前並無相關個案，未來如果出現類似案例，再開會討論，設定落日條款。

第三點為最具爭議的診所納評鑑，劉越萍表示，在病人安全前提之下，最終達成共識，認同由皮膚科醫學會所提出的「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，至於執行細節，衛福部將與醫師公會全聯會、各專科醫學會開會討論。

劉越萍表示，實施多年的美容醫學品質認證制度，醫療院所參與比率偏低，這次決議由醫師公會全聯會與各專科醫學會共同規畫認證方式，評核內容包括醫師資格、施作場域、使用物品、及病人術前術中術後照護品質等指標。

劉越萍指出，過年前夕為美容醫學熱潮旺季，與會代表均希望快速達成共識，衛福部也做了強化措施，美容醫學品質沒問題，因此依照原先規畫，新制於明年1月1日正式上路。

骨科

上一則

朝野2026布局啟動 戰火從北燒到南

下一則

黑白集／綠營政商一家親 百億弊案聲聲慢

延伸閱讀

只等2年半成功換腎重生 5旬男直呼幸運 盼未來也能器捐傳愛

只等2年半成功換腎重生 5旬男直呼幸運 盼未來也能器捐傳愛
台醫美診所抽脂、削骨、拉皮 衛部擬納評鑑 首波估345家

台醫美診所抽脂、削骨、拉皮 衛部擬納評鑑 首波估345家
呼吸道細胞融合病毒來勢猛 孕婦打RSV疫苗 減少嬰兒重症風險

呼吸道細胞融合病毒來勢猛 孕婦打RSV疫苗 減少嬰兒重症風險
鄒哲銘醫學博士 整形、美容、手部外科專科提供先進微創手術 無傷口處理

鄒哲銘醫學博士 整形、美容、手部外科專科提供先進微創手術 無傷口處理

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人