新聞評論／台公務員「報考數雪崩」年改正腐蝕國家根基

公務員曾是人人稱羨的鐵飯碗，但10多年來，報考人數卻呈現雪崩式下滑。自2010年53萬人的高峰一路遞減，去年僅剩16萬，今年更預計僅剩11萬人。劇烈的降幅中，尤以大學應屆畢業生報考率萎縮最嚴重。公務員光環的急速消褪，從時序檢視，明顯是民進黨 推動年改、大砍退休俸，以及汙名化公務員的結果。當優秀人才不願再進入政府服務，文官體制的素質崩壞，也使政府效能受到難以彌補的傷害。

高普考錄取率今年達到21.1％，較去年高出5.5％，明年需用名額則將突破6000人，顯示考上相對容易。公務員需用名額跟錄取率雙創高，從另一面向看，就是政府的「缺公潮」難以填補，除影響公務的推動，甚至升高了國家危機。

以往民眾考取公務員，尤其通過高考，都被視為光耀門楣，如今卻榮耀不再。以前年為例，公務員考試有16類科「到考人數」竟少於「錄取人數」，更有4個類科掛零。年輕世代中流傳著「走投無路才考公職」的說法，說來悲哀。為何公職不再受到青睞？考選部歸咎於人口結構改變、景氣與就業情勢，以及Z世代更重視工作和生活平衡所致。這些或許是助因，卻非主因。

據統計，從2012至2018年，大學應屆畢業生報考高普考都維持在總體的18％至20％，但2019年卻驟減至僅剩4％至8％。新鮮人報考數從2012年的3.4萬人一路下滑，2018年仍有1.6萬人，隔年卻陡降至6000人，足足「蒸發」1萬人，去年更僅剩3000多人。2019年之所以出現斷崖式下滑，原因就在軍公教年金改革 在前1年7月上路，立即反映在第二年的青年報考意願上。

深一層看，民進黨向來將軍公教視為「藍營鐵票」，對他們充滿敵意。綠色執政期間，除對公務員充滿不信任，更將退休公務員汙衊為「米蟲」，並挑撥勞工與公教間的職業對立和世代對立，加深社會對公務員的仇視與相對剝奪感。事實上，公職並非世襲，任何有志從事公職者都可通過國家考試憑自己的能力入列。但當軍公教薪資福利及退休保障大不如前，職業光榮感又被踐踏，年輕世代自然對公職失去了興趣。

因報考率大減，近年從中央到地方都面臨嚴重缺「公」潮，尤以土木工程類缺口最大。土木、營建專長原本出路選擇就多，當民間需求旺盛、待遇提升，而公職退休金 遭砍及形象滑落，一升一降間，都使缺「公」問題愈發嚴峻，流動率更居高不下。然而，國家每年有數千億公共建設預算掌握在建築土木工程相關的公務員手中，但相關公務員的專業和經驗卻不足時，公共建設品質必然受到影響，甚至因為政商勾結，最後得付出巨大的社會成本。

文官體制是支撐政府及社會運作的基礎。公務員除執掌國家預算，並前瞻政策制定，除了是國家發展的根基，更是社會進步的引擎。60、70年代，孫運璿、李國鼎、趙耀東等人曾四處延攬優秀的留學生回國為政府服務，甚至以「若由三流的人制定政策，你們這些一流人才也沒好日子過」動之以情，為台灣打下良好基礎。但如今的政治體制，許多政務官本身並無專業，又動輒以政治凌駕公務員的決斷，政府行政效能當然一日日受到侵蝕。

民進黨推動年改，雖號稱節約多少經費，卻嚴重摧折公務員的尊嚴，更帶來文官體制人才不繼及效能劣化的後遺症。歷史證明，這場假改革帶來文官體制的真摧殘，已鑄成國家的危機。