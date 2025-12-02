海鯤號出海測試沒船錨 軍方稱「非必要」 退將：不敢領教

潛艦海鯤號日前完成第五次浮航測試，但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。（圖／台船公司提供）

海鯤號潛艦日前連兩天出海，台船宣稱已經完成浮航測試科目，但隨即被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮昨在立院表示，估計錨機可於本月中完成調校裝回。

本報系聯合報報導，國民黨 立委徐巧芯 、馬文君質疑，為何不等到錨裝回，全船機件都妥善的情況下再出海？是否為掩飾跳票，硬要在11月出海？國防部 長顧立雄說，原本進度應為11月完成所有海測，現在已做不到，沒有政治考量。

邱俊榮說，潛艦的錨只是在狹窄水域時的備便手段，測試當日該艦的主備用系統都正常，周邊也有嚴密安排。徐巧芯說，台船說軍艦無須適用船舶法「必須有錨」規定，但軍艦應比民間船舶有更嚴標準，不該以此為理由，否則未來海鯤艦完成後，即使錨機壞了也可以開出去？

徐巧芯又問，海鯤艦少了錨機與錨具，重量、重心、浮心、配重等有無影響？邱俊榮說，配重會稍做調整，但影響很低。徐巧芯說，顯然有些隨艦出海的人認為，自己生命安全不被當一回事，才會向媒體爆料。海鯤艦未來要擔負作戰任務，測試應該高標準高規格，國防部別幫忙台船「洗地」。

顧立雄解釋，每次測試都會評估，認定安全才會出航；船錨在一般潛航不會使用，因此認為錨具在這次測試中不是必要條件；未來裝回之後，會利用浮航測試時，進行下錨、回收的動作。

徐巧芯問，預估何時裝回？邱俊榮說，預計12月中之後。徐巧芯再質疑，這很明顯是為了不跳票，硬要在11月出航。顧立雄反駁，原訂「11月完成海測」已經做不到，絕對沒有政治性考量。

馬文君說，錨是船舶失去動力等緊急狀況時，最後的煞車裝置，何不調校完成再測試？邱俊榮說，軍艦是軍規，安全措施比民船更多，錨只是備援裝備。馬文君不以為然表示，部長都說未來要繼續做收放錨測試，代表是重要的，何不等裝回再測試？國防部作為業主，應比台船更審慎，「除非是你們下令」。

台北中國時報報導，邱俊榮說，這次測試目的是高轉速，一般不會用到這個錨，而且測試時旁邊有戒護。但有退役將領說，軍方及台船說法令人不敢領教，沒有錨就不符合航安規定，當然不能出海。他說，錨就是煞車，錨機毀損送廠修理，就等於潛艦沒煞車，如果出港航道很窄，萬一有緊急情況要停，就要下錨。他推測，沒錨的海鯤號之所以敢測試，就好比試車前，把高速公路淨空，沒車才不必用煞車。