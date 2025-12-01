台桃園機場第3航廈試營運 桃機公司贈「特製版乖乖」給旅客

我的頻道

記者余弦妙／即時報導
機場公司準備了北登啟用限定版乖乖，送給今天搭機的旅客。(記者黃仲明/攝影)
機場公司準備了北登啟用限定版乖乖，送給今天搭機的旅客。(記者黃仲明/攝影)

台灣桃園機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，表定起飛時間分別為08:35、09:30、09:25。北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。

機場公司董事長楊偉甫表示，為確保北登機廊廳試營運順利，自10月起與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等單位多次召集會議並進行演練，讓團隊完整熟悉作業流程。11月28日起也成立北登機廊廳試營運準備暨應變小組，持續完成各項整備作業，不斷確認再確認，希望提供旅客最完整的服務。他也特別感謝機場大聯盟所有夥伴的支持與投入，希望為旅客帶來更直觀、更順暢的使用體驗，期許北登機廊廳試營運順利穩定，為旅客留下美好的第一印象。

試營運首日，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮。沒有預料到可以成為首批使用的王姓旅客表示：「今天要前往北海道札幌，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適。」顏姓旅客表示：「新的候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動，我很喜歡。」還有旅客覺得今天自己很像貴賓，一進來大家都迎接他，還有工作人員贈送限量版乖乖。

機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計：開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

試營運當天，機場公司特別準備限量特製版乖乖送給旅客，祝福大家在全新北登機廊廳的陪伴下平安順飛。特製版乖乖包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區，許多旅客紛紛與手拿版和大型乖乖合影，現場氣氛溫馨熱鬧。

隨著試營運順利展開，第三航廈北登機廊廳即將於年底正式啟用，機場公司與服務大聯盟將全力投入，持續精進服務品質，讓桃園機場隨著第三航廈北登機廊廳的階段性啟用，以嶄新風貌迎接全球旅客。

桃機三航廈北登機廊廳今天開始試營運，華航CI-130台北-札幌成為第一班試用的班...
桃機三航廈北登機廊廳今天開始試營運，華航CI-130台北-札幌成為第一班試用的班機。(記者黃仲明/攝影)

長榮 泰國 日本

