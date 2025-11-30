齊柏林衛星升空 台首個自製衛星星系拚2031年完成布建

福衛八號首顆衛星模擬圖。(圖／國科會提供)

經5次發射延宕，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」於台灣時間29日凌晨2時44分搭乘太空 探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定任務軌道，上午10時42分首度通過台灣上空，並與地面站通聯「報平安」長達12分鐘，確認衛星電腦、電力、姿態等健康狀態都符合預期。太空中心表示，衛星將從安全模式切換到工作模式，約3個月後可望開始取像。

福衛八號由國家太空中心結合台灣產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐步發射，預計2031年完成星系布建。首顆升空的FS-8A衛星，以已故空拍攝影師齊柏林命名，關鍵元件自製率達84%。

齊柏林衛星昨清晨5時4分進入預定軌道，5時34分首度與挪威海外地面站通聯11分51秒，上午10時43分則與台南地面站通聯12分鐘，確認衛星狀況無虞。

行政院長卓榮泰 昨日於臉書貼文表示，福衛八號是台灣第一個自製衛星星系，由八顆高解析度光學遙測衛星組成，會盡快成為國土監測生力軍，帶領福衛八號星系的後續七顆衛星守護台灣。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，預計未來一周內啟動光學酬載，約三個月後開始取像。待星系建立後，將具備覆蓋全球對地網路觀測系統，可用於災防、國土規畫，甚至觀測劇烈天氣等威脅，甚至如今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖觀測，也能透過衛星一天通過3次的觀測，協助後勤分析。

太空中心說，齊柏林衛星預計一周內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

已故導演齊柏林之子齊廷洹表示，齊柏林不再只是父親的名字、不再只是一個人，而是代表台灣的精神。「它代替我的父親，從更高的視角守護著台灣。」