我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

環境部長稱「重啟核電可先政策環評」遭疑以拖待變煙幕彈

記者江婉儀、鄭朝陽／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
非核轉彎？核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，引發各界對台灣重新擁抱核能的聯想；圖為核二廠。(本報資料照片)
非核轉彎？核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，引發各界對台灣重新擁抱核能的聯想；圖為核二廠。(本報資料照片)

經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三再運轉計畫估明年3月送核安會。其中，核三自主安全檢查最快需一年半，2027年有望重啟核三。環境部前天對重啟核三是否須經環評態度模糊；部長彭啓明昨表示，這是可討論的地方，（經濟部）也許可先做政策環評。經濟部表示，行政單位一定依法行政、遵守法律規範。

對於重啟核三是否環評，環境部政務次長葉俊宏前天表示，目前仍在研究階段。葉解釋，台電提交給核安會的安全報告內容可能跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

彭啓明昨到新北觀音山出席活動時表示，這是可以討論的，討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。若能源主管機關（經濟部）做核能政策環評，就能納入公共參與；專業部分例如核電安全，可能就要由核安會處理。

環境部司長徐淑芷表示，個案環評必須依照法規程序，在環評法框架下主管機關擁有否決權，民眾若對審查結論不滿也有訴訟權利，但依照現行規定，該案僅能辦理政策環評。

但外界認為，如果賴清德總統、卓榮泰內閣只是政治算計，重啟核電廠的說法只為連任拆彈的煙幕彈，其實無心解決電力脫碳、空汙及電價成本過高等問題，或許政策環評就是以拖待變的手段。

環團看法也不一，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，當時如興達火力發電廠是直接延役，也沒有任何的環評支持、政府想做就做，如今環境部說重啟核電要環評，「我們給予尊重，但呼籲不要雙標。」一樣都是電廠，為何前者不要，後者卻要。

楊家法也談到，環境部如今拋出政策環評一說可能僅是想「過個水」，在於美國希望台灣重啟核電、穩定電力，以及目前因應AI發展等，國內確實面臨供電壓力，政府沒辦法避免，迫於情勢就是勢必得用核電。

綠色公民行動聯盟研究員林正原則認為，當年核電廠興建之初都沒有經過環評，而且數10年來，台灣都往核電廠除役的方向在努力，法規因而較少顧及延役或重啟等狀況。因此，台灣確實不應該沿用過去的程序，延役、重啟都應該納入環評，讓民眾了解其風險。

核電廠 賴清德 卓榮泰

上一則

海鯤艦5次海測無錨 海軍：有風險應處規範 無安全顧慮

下一則

賴清德：接受侵略者主張得不到和平 鄭麗文：台灣不要成為火藥庫

延伸閱讀

民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟

民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟
觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選

觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選
Nvidia投資10億元台幣設台灣總部 台經濟部准了

Nvidia投資10億元台幣設台灣總部 台經濟部准了
福島核災後東電的首座核電廠年底重啟 主管：沒核電經營困難

福島核災後東電的首座核電廠年底重啟 主管：沒核電經營困難

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉