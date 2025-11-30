環境部長稱「重啟核電可先政策環評」遭疑以拖待變煙幕彈

非核轉彎？核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，引發各界對台灣重新擁抱核能的聯想；圖為核二廠。(本報資料照片)

經濟部11月27日核定台電核電廠 現況評估報告，核二、三再運轉計畫估明年3月送核安會。其中，核三自主安全檢查最快需一年半，2027年有望重啟核三。環境部前天對重啟核三是否須經環評態度模糊；部長彭啓明昨表示，這是可討論的地方，（經濟部）也許可先做政策環評。經濟部表示，行政單位一定依法行政、遵守法律規範。

對於重啟核三是否環評，環境部政務次長葉俊宏前天表示，目前仍在研究階段。葉解釋，台電提交給核安會的安全報告內容可能跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

彭啓明昨到新北觀音山出席活動時表示，這是可以討論的，討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。若能源主管機關（經濟部）做核能政策環評，就能納入公共參與；專業部分例如核電安全，可能就要由核安會處理。

環境部司長徐淑芷表示，個案環評必須依照法規程序，在環評法框架下主管機關擁有否決權，民眾若對審查結論不滿也有訴訟權利，但依照現行規定，該案僅能辦理政策環評。

但外界認為，如果賴清德 總統、卓榮泰 內閣只是政治算計，重啟核電廠的說法只為連任拆彈的煙幕彈，其實無心解決電力脫碳、空汙及電價成本過高等問題，或許政策環評就是以拖待變的手段。

環團看法也不一，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，當時如興達火力發電廠是直接延役，也沒有任何的環評支持、政府想做就做，如今環境部說重啟核電要環評，「我們給予尊重，但呼籲不要雙標。」一樣都是電廠，為何前者不要，後者卻要。

楊家法也談到，環境部如今拋出政策環評一說可能僅是想「過個水」，在於美國希望台灣重啟核電、穩定電力，以及目前因應AI發展等，國內確實面臨供電壓力，政府沒辦法避免，迫於情勢就是勢必得用核電。

綠色公民行動聯盟研究員林正原則認為，當年核電廠興建之初都沒有經過環評，而且數10年來，台灣都往核電廠除役的方向在努力，法規因而較少顧及延役或重啟等狀況。因此，台灣確實不應該沿用過去的程序，延役、重啟都應該納入環評，讓民眾了解其風險。