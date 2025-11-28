AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

我的頻道

記者朱子呈 ／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北，晚間返回下塌飯店文華東方時短暫受訪表示。（中央社）
面對AI晶片市場日益激烈的競爭，尤其在Google自研TPU傳出爭取Meta等大型客戶訂單的市場傳聞之下，Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳仍強調，輝達在AI平台的定位「非常強而且非常獨特」，但也坦言，公司必須「每天都跑得很快」，才能維持領先優勢。

黃仁勳27日快閃訪台，專程探望台積電創辦人張忠謀，28日稍早在台北被媒體詢問AI市場競局時表示，現在AI市場「非常龐大，而且成長非常快速」，競爭對手眾多，「輝達每天都有很多競爭對手」，因此只能不斷加速往前。他說，雖然輝達目前在市場上的位置「非常強而且非常獨特」，但仍必須「每天都很努力工作」，顯示對產業變化與競爭壓力並不掉以輕心。

針對外界關心ASIC是否會威脅GPU地位，他則點出，ASIC當然有其應用空間，不過NVIDIA的GPU與平台優勢在於高度「通用性」。他表示，輝達的平台幾乎可以在所有雲端環境上運行，也能支援全球各式AI模型，「我們是唯一一個可以運行全世界所有AI模型的系統，所以不管你需要什麼，NVIDIA都能對你非常有幫助」，強調自家完整軟硬整合與生態系的護城河。

至於這趟訪台的目的，他被問到張忠謀近況時，笑著回應：「他很好，他狀況非常好。」也透露自己「今天就要回家」，印證此行確實是「快閃」探望老友、順道回應外界關心。適逢美國感恩節連假，感恩節向來是美國人與最親近家人團聚的日子，黃仁勳這次選擇留在台灣、與張忠謀共度節日，頗有把台灣視為「另一個家人」的意味，也為緊湊行程增添幾分溫度與象徵意義。

