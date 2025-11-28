台灣減稅新制 後年估696萬戶受惠

行政院會昨拍板財政部 最新減稅措施，包含調高明年度免（扣）額及稅率級距，減輕民眾後年報稅 負擔；單身租屋自住者年所得在64.4萬元(台幣，下同，約2萬美元)以下，或租屋自住且有兩名6歲以下子女的四口之家，年所得低於168.5萬元(約5.3萬美元)均免繳所得稅。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整後，合計696萬戶受益，減稅利益增144億元。

財政部昨報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，宣布調高明年度免（扣）額，及明年度稅率級距等，減輕民眾在後年時報稅負擔。明年度免扣額部分將依物價指數調整，反映生活成本。明年免稅額將提高4000元至10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身者調高5000元至13.6萬元，有配偶者提高1萬元至27.2萬元；薪資、身障特扣也提高至22.7萬元。

明年度稅率級距調整方面，年所得逾59萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，可減稅2萬元；年所得超過133萬元者，可減稅5萬元；年所得超過266萬元者，可減稅11萬元；年所得超過498萬元者，可減稅21萬元。

換算下來，後年申報前年度所得稅時，單身租屋自住上班族，年所得64.4萬元免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得110.8萬元以下也免繳所得稅；租屋自住且有兩名6歲以下子女的四口之家，年所得168萬.5萬元以下無須繳稅。

至於三代同堂租屋自住者，若家中有一名70歲以上適用身障及長照 扣除長者及兩名6歲以下子女的家庭，年所得在218.35萬元也免繳稅；若屆時立院修法通過，長照扣除額將自12萬元提高至18萬元，門檻可望再放寬至年所得224.35萬元免繳稅。