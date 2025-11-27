台灣人阿布達比轉機遭押走 家屬求助駐處獲回「只能找友人打聽」

雲林縣陳姓夫妻11月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生(左)就在通往機艙的空橋上不明原因被五名武裝人員帶走，至今下落不明。(圖／陳妻提供)

雲林縣陳姓夫妻11月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，陳妻向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，被迫先搭乘前往伊斯坦堡與旅行社會合求援，後向台灣外交部杜拜辦事處求助，卻得到只能委託友人打聽的回覆，至今仍無下文，其子昨在網路發文求助。

記者電訪陳妻，陳妻表示，夫妻兩人參加國外旅行社的中東16日遊行程，本月23日晚上從桃園機場出發，到阿布達比轉機，欲前往伊斯坦堡與旅行團會合，但剛抵達阿布達比，在通往機艙的空橋上，先生突然被五名武裝人員帶走，現場空服員未說明原因，也沒有出示任何文件。

她向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，只得到「不清楚、不知道」的答覆，她語言不通，在得不到任何協助情況下，被迫先轉機到伊斯坦堡與旅行團會合求援，後續她與台灣家人向台灣外交部杜拜辦事處求助，只得到「因與阿布達比無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽。

中間詢問外交單位三次，都沒有獲得訊息，也有跟當地中國領事處求助，回覆因為是從台灣過去，程序繁瑣，建議直接詢問阿布達比外交單位，但寫信過去也都沒有下文。

陳妻表示，先生退休 八年，夫妻兩人生活單純，平日活動多在教會與社區，不解為何發生此事，她更不能理解，外交單位竟只能回答「找朋友打聽」，「沒有人能告訴我先生為什麼被帶走、他安不安全、被關在哪裡，這不應該是正常的保護國人程序。」

陳妻無助表示，「我不知道怎麼辦」，陳妻與家屬懇請熟悉國際程序、具相關資源的單位或人士協助提供線索或協助。陳子也已在PTT發文求助，希望能加速釐清父親的下落，盼他平安返家。

外交部表示，台灣駐杜拜辦事處24日上午接獲楊女士電話告稱，其夫婿23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕；但楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其 伊斯坦堡與國內旅行團會合。

外交部表示，台灣駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，26日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協助。