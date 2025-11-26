台灣去年總薪資平均73.2萬元 68%員工未達標

台灣主計總處發布113年受僱員工薪資中位數統計，金融及保險業全年總薪資中位數110.6萬元台幣居冠，但住宿餐飲業只有41.5萬元，最「薪」酸。（本報資料照片）

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元（新台幣，下同，約1.7萬美元），不過，低於平均數的員工比率達68.75%，為歷來第二高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，主因高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比率增加。

主計總處公布2024年受僱員工薪資中位數54.6萬元，年增4.03%，為有統計以來最高。平均總薪資73.2萬元（換算每月總薪資6.1萬元），低於平均總薪資員工比率68.75%為歷年次高，顯示高薪者拉高平均值效應愈趨明顯。

觀察不同產業的薪資結構，產業景氣分化態勢依舊存在。全年總薪資中位數的「百萬俱樂部」成員，仍由具備寡占特性的金融、電力等行業囊括，其中，金融及保險業全年總薪資中位數110.6萬元居冠，其次是電力及燃氣供應業109.1萬元、排名第二。

至於受僱員工人數較多的製造業，總薪資中位數為57萬元，其中，電子零組件製造業87.6萬元、電腦電子產品及光學製品製造業89.9萬元，都是去年業績亮麗的受惠產業。

然而，工時員工較多的其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校），總薪資中位數都不到39萬元。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。

第一是基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但前年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年的薪資增幅不如預期，相對也壓低了去年比較的基期。此外，去年起，人工智慧（AI）應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合基本工資 調整及企業內部調薪，綜合因素使得總薪資呈現高年增率。

以地區做觀察，新竹仍是全台薪資最高，竹科所在的新竹市以全年總薪資129.8萬元拔得頭籌，新竹縣100.3萬元居次，台北市94.7萬元排名第三。