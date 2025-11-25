我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

竹縣文化基金會與日本JTB合作 拓展旅遊與產業交流

記者黃羿馨／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作。（記者黃羿馨／攝影）
財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作。（記者黃羿馨／攝影）

財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社25日在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作，建立更緊密的國際交流平台。

新竹縣府秘書長李安妤表示，JTB旅行社具有百年歷史，是日本最具規模與國際影響力的旅行品牌之一，不僅深耕旅遊市場，更長期投入文化推廣、教育交流與地方創生。此次與文化基金會合作，不僅象徵新竹縣文化能量獲得國際肯定，也為縣府推動文化觀光與地方產業升級注入重要助力。

李安妤指出，新竹縣近年積極整合文化、觀光、產業3大面向，包括推動「新竹良品」品牌、辦理「竹風縣藝」年度活動、舉辦「匠心之夢」工藝競賽、深化客庄文化旅遊，以及以文化基金會為平台，串聯藝術、設計、青年創意與文化體驗等各類資源，此次與JTB 的合作，將有助於新竹縣將這些能量推向國際市場。

日本JTB旅行社表示，新竹縣為台灣重要產業基地，擁有豐富客家文化與科學技術教育經驗，因台積電進駐而受到國際矚目的熊本縣，也以科技教育等議題與新竹縣政府多次交流。JTB在旅行業具專業性並擁有廣泛區域網絡，本次與擁有豐富客家文化的新竹縣文化基金會，展開全面合作。

日本JTB旅行社指出，透過簽署協定，雙方將構築人才、文化及經濟交流的基礎，致力於提升區域價值與強化國際競爭力。由兩組織共同推動的「以現場為起點的區域連結模式」，將成為永續且具實效的國際交流先行案例，並在觀光、產業、教育、體育、文化藝術等多元領域促進民間交流。

新竹縣文化基金會執行長朱淑敏指出，此次合作意向書內容涵蓋旅遊行程設計、在地產業推廣、教育交流專案以及文化活動合作等多項方向，雙方將成立委員會推動具體計畫，讓日本民眾能更深入認識新竹、走進新竹。

財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅...
財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作。（記者黃羿馨／攝影）

日本 觀光 台積電

上一則

柯文哲政治獻金案提訴願 監院撤銷加重裁罰

延伸閱讀

中國用旅遊施壓 日媒：重振國旅即可彌補缺口

中國用旅遊施壓 日媒：重振國旅即可彌補缺口
拚了…日本再砸70億美元 全力扶植半導體國家隊Rapidus

拚了…日本再砸70億美元 全力扶植半導體國家隊Rapidus
「不是要抵制日本？」中國壽司郎排長龍 黃牛倒賣號碼牌

「不是要抵制日本？」中國壽司郎排長龍 黃牛倒賣號碼牌
川習24日晚通話 中國外交部：是由美方發起的

川習24日晚通話 中國外交部：是由美方發起的

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍

2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康