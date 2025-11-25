迷你足協詐領千萬 僅追回2萬元 黃國昌批運動部包庇

我的頻道

記者林銘翰、曾思儒／台北25日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，過去體育署每年補助迷你足協上千萬元台幣，但去年3月即已被揭露迷你足協詐領，但直到2025年初，教育部才以「密件」方式回覆，批評政府想遮掩該醜聞。(記者曾原信／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，「迷你足協」每年從政府取得高額補助，卻充斥各種名實不符單據，詐領高達1614萬7164元(台幣，下同，約51.3萬美元)，教育部體育署（運動部前身）去年僅追回2萬元，後來更同意分為10年償還，此事是「綠色執政、貪汙腐敗保證」冰山一角。

民眾黨團昨天舉行記者會，黃國昌說，台灣歷經8年所謂體育改革，民進黨張燈結綵、慶祝運動部成立的同時，面對自家人嚴重違法卻避而不談，「只要牽涉到自家人就是能拖就拖、能混就混，能包庇就包庇」。

黃國昌批評教育部體育署「擺爛到底」，他去年3月揭露此事，政府部門不回答就是不回答，直到後來提出預算相關提案，才用密件形式證實「2024年11月26日就完成查核報告，查出來的金額高達1614萬元」。

黃國昌說，運動部次長、前體育署長鄭世忠面對質詢曾聲稱會進行內部懲處、追討詐領金額；政府應追回款項分兩筆，體育署宣稱去年8月26日辦理繳回103萬元，後續1500萬元持續追討；然而，體育署去年僅追回約2萬元，行政官員說謊還在公文書做不實記載，鄭世忠近期也坦承「第一筆款項年底才會繳完」。

黃國昌說，民進黨把國庫當自家小金庫，迷你足協不是第一起案例，成立運動部推動體育改革，顏色正確依然能胡搞瞎搞，事情罪證確鑿，檢調單位連動都不敢動，接下來就看沉睡已久的國家機器、不惜說謊包庇的運動部，要給人民什麼交代？

運動部表示，原體育署是以「追討全部欠款」為前提，同意迷你足協分期還款；因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月完成查核、驗證等程序，並非刻意拖延。迷你足協若不履行或逾期履行，將辦理行政執行，款項未繳清前，停止迷你足協經費補助的申請。

黃國昌 民眾黨 教育部

新聞評論／財劃法搶錢藏機關 藍白合第一道試金石

央廣官網放五星旗 3人遭起訴 工程師求刑3年

