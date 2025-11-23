來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

台灣一名何姓男子原訂去年搭乘星宇航空 班機前往美國洛杉磯 就學，卻遭星宇拒絕登機，事後提告求償31萬7105元台幣(約1萬美元)，士林地院清查後發現，何男是因旅行文件有異，即使抵達目的地都會被美國政府拒絕入境，星宇才拒載何男，符合相關運送條款規定，判何男敗訴。

判決指出，何男主張他原訂2024年7月14日搭乘星宇航空班機到美國洛杉磯，卻遭星宇拒絕登機，導致他無法順利就學，衍生搬家、延期租金、通訊等費用，也因此受到精神損失，提告求償31萬7105台幣。

星宇則主張，當天拒載何男，是依民用防空保安管理辦法規定，核對何男提供的旅行文件I-20,Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student status表格 ，因地勤人員無法確認何男搭乘該航班到美國時，是否符合美國聯邦法規有關學生簽證 入境規定，經專線聯繫美國海關及邊境保衛局，值班官員表示學生入境美國時間應於課程開始前30日內，但何男抵達時間卻是30日前，美國將會拒絕何男入境，星宇航空才拒絕何男登機。

法官認定，星宇經聯繫美方確認將拒絕入境後，依該公司運送條款拒絕運送，難認星宇有無故拒載情況；何男主張遭星宇侵害權利或遭受損害等，未能充分舉證，難認可採。審結駁回何男之訴，訴訟費用由何男負擔。