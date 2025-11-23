金馬獎／陳淑芳從影68年受敬重 獲終身成就獎

陳淑芳手握「終身成就獎」，希望能一輩子演下去。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）

86歲金馬影后陳淑芳今年獲頒「終身成就獎」，她上台領獎時激動落淚，一度哽咽說不出話。她感性表示：「從19歲踏進攝影棚到現在，在演員路上走了68年、演過超過100部戲，回頭看看這條路，真的很艱辛，但我從不喊苦，因為這是我的志趣，希望能一輩子演下去，也不會漲價！」

謝盈萱、徐若瑄 、孫可芳曾在「孤味」中飾演陳淑芳的女兒，三人昨一起將「終身成就獎」獻給「媽媽」，徐若瑄更深情告白：「媽媽我愛妳！」陳淑芳從不挑角色，只要有人願意記得她、給她機會，她就會繼續演下去。她也感謝一路扶持過她的人，並分享人生體悟：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡問題。」

1939年出生的陳淑芳，1957年以台語片「誰的罪惡」出道，無論是黑白台語片、老三台時代的電視劇，或之後各種類型的電影，都能看見她的身影，寬廣戲路與積極態度，使她成為台灣電影裡能見度最高、也最受敬重的臉孔之一。

陳淑芳的敬業與出色演技亦深受新世代導演倚重，尤其不計戲分、製作規模的雅量，也成就了演藝生涯高峰。她因2017年接演許承傑導演的短片「孤味」，進而拍成長片，並讓她在2020年奪下金馬影后。同年，她又以鄭有傑導演的「親愛的房客」拿下最佳女配角，創下金馬史上同一年抱走女主角與女配角兩項大獎紀錄。

從影68年的她，得獎後除了勤做公益，依然演出不輟，而且不論電影、電視、長片、短片，甚至只是配音，也都熱心投入，是影壇的長青樹。