金馬獎／范冰冰封后 張震2度奪影帝 最佳導演李駿碩

記者陳穎／台北23日電
范冰冰奪下金馬影后，她也是大陸封殺金馬獎後，首位奪下影后的大陸演員。（中新社）
范冰冰奪下金馬影后，她也是大陸封殺金馬獎後，首位奪下影后的大陸演員。（中新社）

第62屆金馬獎揭曉，中國大陸女星范冰冰雖然缺席，仍以「地母」獲得最佳女主角，也是2018年大陸封殺金馬獎後，首位奪下影后的大陸演員，張震以「幸福之路」二度拿下最佳男主角，最大贏家是獲得最佳劇情片等四項大獎的「大濛」。

最佳導演的獎項爭奪，一開始的討論集中在「大濛」的陳玉勳、「眾生相」李駿碩和「地母」張吉安三人，李駿碩在表面極簡的主義下，反映了社會的複雜性，最終以一票之差險勝張吉安。

「地母」導演張吉安代替范冰冰領獎，並在現場打電話給新科影后。范冰冰在電話中一度激動得說不出話，強調「我正看著直播，感謝大家給我肯定，這個獎是屬於『地母』！謝謝金馬獎一路以來始終支持華語電影人的初心」。

張震演活異鄉打拚的外送員，打敗強敵拿下金馬影帝。（記者曾原信／攝影）
張震演活異鄉打拚的外送員，打敗強敵拿下金馬影帝。（記者曾原信／攝影）

張震在「幸福之路」中演出紐約移民、入魂詮釋苦拚生活的外送員。他說，「我全心全意投入在裡面，不論有沒有拿獎，我都已付出所有心力。謝謝我的老婆和女兒，最後把獎獻給所有熱愛電影的人」。

最佳男配角堪稱死亡之組，最後由出道六年的曾敬驊以「我家的事」拿下人生第一座金馬獎座。27歲的他，在片中詮釋外表開朗陽光、內心脆弱的青年，隨著家人發生意外，開始重新審視與家人的關係並踏上「尋根之旅」。

曾敬驊在台上一度泣不成聲：「我不太會說話，但我真的做了很多勇敢的事情，謝謝電影。」他得獎後一路哭下台，在後台又落淚：「得獎後最想做的事，是明年農曆過年帶從來沒出國過的爸媽出去玩，希望我這個獎可以說服他們放下工作。」

最佳女配角由「人生海海」陳雪甄拿下，她領獎時激動落淚：「等了17年終於拿到了，我想送給每一位在電影中擔任配角的人。雖然我們曾懷疑自己，但請謝謝沒有放棄電影的我們。」

馬士媛以「左撇子女孩」拿下最佳新演員獎，感性感謝從未放棄她的家人和朋友；最佳新導演則由韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI以「幸福之路」奪下。

陳玉勳以「大濛」拿下最佳原著劇本；最佳改編劇本則由「我家的事」獲得，導演兼編劇潘客印說：「這是我親身的故事，翻開了我的人生。謝謝我的家人給我生命，謝謝電影給我幸福。」

金馬獎重要得獎名單 製表／林怡秀
金馬獎重要得獎名單 製表／林怡秀

