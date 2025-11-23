金馬獎／張震「幸福之路」詮釋移民奮鬥 過程艱辛

我的頻道

記者陳慧貞／台北23日電
張震（右）在「幸福之路」扮演華人移民外送員，拿到金馬獎最佳男主角獎。（圖／甲上娛樂提供）
張震（右）在「幸福之路」扮演華人移民外送員，拿到金馬獎最佳男主角獎。（圖／甲上娛樂提供）

第62屆金馬獎最佳男主角獎項，五名出色演員詮釋角色身分認同與生命省思，最後張震打敗張孝全、柯煒林、許瑞奇、藍葦華，以「幸福之路」脫穎而出。

四年前他以「緝魂」首度稱帝，此次第二度拿到男主角獎，他激動萬分，直呼到美國紐約拍攝兩個月期間，全程以放鬆姿態投入演出，最後感謝評審肯定，感謝演員父親張國柱帶領入行，因拍片工作長期忙碌，也謝謝妻女的體諒。

「幸福之路」講述移民生活，當初韓裔加拿大籍崔導演親自來台邀請張震主演，張震開玩笑：「可能我就想去紐約玩吧，紐約我一點也不熟。」表示是因為喜歡該片探討的新移民議題。

在「幸福之路」片中飾演在異鄉打拚的外送員，他透露拍攝過程比想像中艱辛，特別是有一場在第五大道找腳踏車的戲，他來回奔跑，因鏡頭拉遠拍攝，感覺相當寫實。

當時他甚至被當地外送員關心「車子是否真的不見了」，他說去年底在紐約拍攝時，天氣相當寒冷，雖然劇組給予厚重保暖的衣物，但他一天中長達十個小時站在街頭拍戲，讓他不用刻意就能演出寒冷狀態。

張震在後台受訪時表示，今年是很競爭的一年，電影的背景、片型都不同，自己相當緊張，完全沒想到會得獎。

張震14歲時主演第一部電影「牯嶺街少年殺人事件」即入圍金馬男主角獎，出道35年演過無數精采作品，如「春光乍洩」、「臥虎藏龍」、「最好的時光」、「赤壁」、「一代宗師」、「繡春刀」等，部部是大片，而「幸福之路」是他罕見接演的小品、獨立製片。

現實生活有個十歲女兒，他在片中也飾演一名父親，透露有場戲好不容易找到走失的女兒，他先以憤怒、責備的方式罵女兒，但導演希望他換個方式詮釋，也讓他收穫良多，「因為相信團隊，以不同的方式呈現，就能很快達成任務」。

