我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

新聞評論／孤獨死與兒虐案的警鈴 賴政府別充耳不聞

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣即將進入超高齡社會，但有多少長者獨居，卻沒人知道。示意圖。 （本報資料照片）
台灣即將進入超高齡社會，但有多少長者獨居，卻沒人知道。示意圖。 （本報資料照片）

過去幾天裡，有八旬獨居老婦孤獨死於住處兩個多月後才被發現，有男子把同居人的4歲兒子暴打成植物人。賴清德總統去年曾指示對獨居長者加強送餐與聯繫，最近也宣布要成立新單位專責照顧兒少；但從長者到幼兒，孤獨死與兒虐悲劇同時在台灣社會上演，整個社會安全網處處漏洞，老少問題都亮紅燈，醫師出身的賴總統，開出的藥方卻只治標不治本。

台灣即將進入超高齡社會，但有多少長者獨居，卻沒人知道。去年衛福部曾說推算有39萬人，內政部卻估計有67萬人；最近衛福部次長呂建德才說全台約5萬餘名獨居長者，衛福部長石崇良就說有70萬名獨老族。定義狹隘、盤點不實、列冊疏漏，連孤老的統計都像瞎子摸象，可以想見社會安全網的漏洞不是普通的大。衛福部早知道孤老數據被嚴重低估，但明年才要展開全台首次孤老調查，2年才能完成，連社會安全網補強動作都顯得老態龍鍾。

這幾年全台各角落不斷發生孤老死亡多日無人聞問事件。台中八旬老婦在住家離世兩個月才被發現，遺體只剩白骨；此悲劇竟是因自來水公司察覺該戶用水暴增到七千多度的異常狀況，通報才被發現。而這個案例，只是冰山一角。台南市的里長鄭晴曾在一個月內接獲需協助的三起孤獨死個案，處理經驗豐富的鄭里長感慨，社福網絡看似機制完備，但法令冰冷且僵化。

根據統計，光是台北市，近年來每年有上百人孤獨死，其中超過4成是死亡3天後才被發現。全台也不乏辭世後1、兩個月才被發現，近幾個月甚至有不到60歲或60多歲的獨居者死亡多日後才被發現。許多獨居的中老年人甚至是在蟲鼠圍繞的髒亂環境裡，嚥下人生最後一口氣。這些重複上演的悲劇，都顯示社安網的漏洞與通報機制失靈。

長者的聯繫與照護問題之外，兒少虐待案件也逐年增加，近年來每年有超過上萬件的兒虐事件；去年引發社會關注的剴剴遭保母姊妹凌虐致死案，只是諸多兒虐案件之一。過去幾個月，就有8歲男童多次被通報遭繼父不當管教，仍持續受暴而休克後死亡；也有1歲多的女童遭母親打巴掌還痛毆，更甩到地上；中部某公幼兒園爆發集體虐童與疑似性侵案。

而上述男子把同居人4歲兒子打成植物人的案例，受虐幼童曾3度帶傷上幼兒園，園方竟未通報。各地躲在角落哭泣、無力抵抗大人暴力的幼兒們，被漠視的程度，超乎想像。政府失能、官員怠惰，都是悲劇一再重演的關鍵因素。通報機制失靈、法令仍有不足等制度面的問題外，如何建置更完善的社會支援系統，早已是政府無法再拖延的問題。

賴總統日前宣布，衛福部要增設「兒少及家庭支持署」，接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧；並表示未來4年要投入135.6億元（台幣，約4.32億美元）提升兒童醫療量能。但當今兒少問題不只在兒科醫師人才等醫療量能，眾多兒虐、棄養案例對社工人力與應對能力的挑戰，更早已迫在眉睫；剴剴案中的社工因訪視時輕忽保母凌虐狀況，被起訴追究過失致死責任，讓社工界震驚，但更重要的是如何避免類似情況重演。

日本的《楢山節考》講述古代因生活貧苦，將老人揹到荒山野嶺等死的棄老傳說；台灣的「現代版楢山節考」情節卻不斷在各角落真實上演。台灣老化速度堪稱世界第一，卻不能「老有所終」；台灣生育率也是全球最低，卻不能「幼有所長」；賴清德別對孤獨死與兒虐案的警鈴充耳不聞。

賴清德 內政部 中超

上一則

鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪 看賴清德態度

下一則

新聞眼／賴政府幫日衝觀光 不見國旅蕭條

延伸閱讀

高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作

高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作
五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知

五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知
獨居嬤家中死亡化白骨逾兩個月 水表暴增破門才發現

獨居嬤家中死亡化白骨逾兩個月 水表暴增破門才發現
26歲男涉虐同居人4歲兒成植物人 檢起訴求刑12年

26歲男涉虐同居人4歲兒成植物人 檢起訴求刑12年

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海